“Hasta los morados”: Kenyel Michel lanza un comentario que no caerá bien en Saprissa

Kenyel Michel atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Tras consagrarse campeón del Torneo de Apertura 2025 con Liga Deportiva Alajuelense, el atacante dio el salto al fútbol internacional y ya fue presentado como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, club que decidió comprar su ficha a mitad de año.

La salida del joven futbolista se dio en medio del festejo rojinegro por la obtención de la tan ansiada Liga 31, un título en el que Michel fue una de las grandes revelaciones del torneo. Su rendimiento, personalidad y protagonismo lo llevaron rápidamente a estar en el radar del extranjero y a cumplir el sueño de emigrar.

Sin embargo, en medio de ese contexto positivo, el ahora legionario dejó una frase que no pasó desapercibida en Costa Rica y que, especialmente, promete generar ruido en Tibás.

¿Qué dijo Kenyel Michel sobre los morados?

En una entrevista reciente, Kenyel Michel habló del cariño que recibe de la gente tras su explosión futbolística y lanzó un comentario que tocó fibras sensibles en la rivalidad más grande del país: “Cada vez que me ven me piden fotos y me dicen que están contentos de verme así. Hasta los morados están contentos por lo que hice”, afirmó el atacante.

La referencia directa a los aficionados de Saprissa, eterno rival de Alajuelense, fue interpretada por muchos como una provocación innecesaria, justo después de una final en la que la Liga se impuso y se quedó con el título nacional. Para un sector del saprissismo, las palabras de Michel no caerán nada bien, sobre todo por venir de uno de los jugadores que más daño le hizo al Monstruo en el cierre del torneo.

Desde el entorno manudo, en cambio, la declaración fue tomada con naturalidad e incluso con orgullo, como una muestra del impacto que tuvo el futbolista dentro y fuera de la cancha durante el Apertura 2025.

Mientras tanto, Kenyel Michel ya se enfoca en su nuevo desafío en la MLS, donde buscará consolidarse y dar continuidad al gran momento que lo llevó de campeón en Costa Rica a fichar por un club del fútbol estadounidense. Eso sí, sus palabras ya dejaron eco incluso hasta en Tibás.