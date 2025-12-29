Ataja en Europa: Saprissa pone la mira en un portero de jerarquía para reemplazar a Esteban Alvarado

Desde el mismo día en que Esteban Alvarado sacudió a la afición del Deportivo Saprissa al anunciar su retiro del fútbol profesional, comenzó la danza de nombres para encontrarle reemplazo bajo los tres palos de La Cueva de cara al Clausura 2026.

Teniendo en cuenta que los juveniles Abraham Madriz e Isaac Alfaro aún no cuentan con el roce necesario para asumir semejante responsabilidad, la directiva del Monstruo ya tendría en carpeta varios posibles sucesores del histórico guardameta.

Tres candidatos al arco morado

De acuerdo con la información compartida por el periodista Yashin Quesada en las últimas horas, los tres principales candidatos a ocupar el marco tibaseño en 2026 serían Alexandre Lezcano, Minor Álvarez… y Kevin Chamorro.

Alexandre Lezcano suena para Saprissa (AD San Carlos).

Lezcano, de 24 años, se encuentra actualmente en condición de agente libre luego de su salida de AD San Carlos, club en el que atajó durante el Apertura 2025. Por su parte, el experimentado Minor Álvarez, de 36 años, también está libre tras desvincularse del Marquense de Guatemala al término de la temporada.

¿Vuelve Kevin Chamorro?

El tercer nombre en la lista es el que más sorpresa genera entre los morados. El guardameta de 25 años es un viejo conocido de Saprissa y actualmente pertenece al Rio Ave de la primera división de Portugal, aunque no ha logrado tener la cantidad de minutos que esperaba en territorio europeo.

Kevin Chamorro habría sido sondeado por Saprissa (Saprissa).

“El gran problema acá es que en el anterior mercado Chamorro manifestó su deseo de quedarse en suelo europeo”, matizó Quesada, aunque igualmente lo incluyó dentro del grupo de opciones que la dirigencia deportiva que encabeza Erick Lonnis estaría analizando.