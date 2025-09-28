La alarmante estadística de Choco Lozano que asusta a Honduras tras la brutal patada a Sergio Ramos que le partió la cara

El 2025 de Antony “Choco” Lozano en el fútbol mexicano no puede ser peor.

El delantero de Santos Laguna recibe críticas todas las semanas debido a su bajo rendimiento dentro de la cancha donde ha quedado a deber.

Sumado a eso, la realidad es que tampoco parece que el jugador ha hecho mucho para revertir la situación.

De hecho, Lozano no se cansa de dar razones para que todos en Santos pidan su salida y lo último que hizo fue la gota que rebalsó el vaso.

La patada de Choco Lozano a la cara de Sergio Ramos que le costó la expulsión

En el partido en el que los de la Comarca Lagunera visitaron a Rayados de Monterrey, el “Choco” inició en el banco de suplentes.

Fue el cuarto partido consecutivo en el que el internacional por Honduras no iniciaba en el XI titular y en los últimos tres no había visto ni un solo minuto… Pero esa racha se terminó.

Lozano ingresó al minuto minuto 67 tras sustituir a Alberto Ocejo con el fin de buscar la igualdad.

Sin embargo, el hondureño no ingresó bien, no pesó en su equipo y cerró una noche para el olvido cuándo al 90+5 dejó una dura imagen que le costó su expulsión.

En una disputa del balón, “Choco” intentó contactar el balón con el pie derecho pero fue anticipado por Sergio Ramos que de cabeza llegó primero; la consecuencia de la jugada fue inevitable.

Choco Lozano le terminó propiciando una dura patada a Sergio Ramos que le rompió la ceja y lo dejó ensangrenatado.

Como consecuencia de la jugada, el árbitro no dudó y terminó expulsando al que es uno de los capitanes de Honduras.

Es así como, después de tras partidos seguidos sin jugar, Lozano se hizo expulsar en su reaparición.

Con esto, el año se hace aún peor para el catracho que ya registra más tarjetas rojas (3) que goles (1) en todo el 2025.

Lozano salió expulsado ante Chivas, LA Galaxy y ahora ante Rayados; mientras que solo tiene un gol a su cuenta y fue contra el América.. ¡En enero!

Sergio Ramos hace caso omiso a la patada de Choco Lozano

Mientras todos los reflectores fueron con el atacante, el legendario defensor Sergio Ramos reaccionó tras el partido, aunque hizo caso omiso a lo sucedido con el catracho.

En su cuenta oficial de Instagram, el ex defensor del Real Madrid dejó un mensaje tras la victoria “Contentos de volver a la victoria y con portería en cero. El equipo ha demostrado unión, compromiso y actitud. Con todo y contra todos. ¡Vamos por más!”