“Reinaldo Rueda es prioridad”: toda Honduras consternada por la noticia que puede terminar con el técnico fuera de la selección

El técnico colombiano Reinaldo Rueda tiene soñando a toda Honduras con un regreso a la Copa del Mundo. La Bicolor no asiste a una justa desde Brasil 2014 y ahora ven el camino más cerca y es gracias a su DT.

Mientras Rueda busca la clasificación se ha dado una noticia que nadie esperaba. Y es que desde Colombia se ha soltado el interés de uno de sus equipos por el técnico.

El encargado de hacer estallar la bomba en plenas Eliminatorias ha sido el periodista de RCN y Win Sports, Juan Felipe Cadavid.

¿Qué equipo quiere sacar a Reinaldo Rueda de la selección de Honduras?

Lo que se informa es que Atlético Nacional, equipo donde Rueda ya triunfó en el pasado, lo tiene como el candidato ideal para que sea su entrenador en 2026.

A pesar de eso asegura que no es una situación sencilla por el colombiano está comprometido en cumplir su contrato y conseguir la clasificación de Honduras al Mundial del próximo año.

La única forma de ver nuevamente a Reinaldo Rueda en el banquillo “Verdolaga”, así como sucedió entre 2015 a 2017, sería que Honduras quedara eliminado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Claro que Atlético Nacional tiene otras opciones en caso de que no llegue Reinaldo Rueda. La otra que se maneja por ahora es Miguel Ángel Ramírez.

Este DT español ya fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, pero que su última experiencia no fue tan buena con el Real Zaragoza, club donde compartió vestuario con el hondureño Kervin Arriaga.

“El Dt colombiano que quiere Nacional es TRIPLE R… Reinaldo Rueda, pero es muy difícil. El español Miguel Ángel Ramírez sigue siendo opción”, fue el mensaje de Juan Felipe Cadavid.

Por ahora toda Honduras puede estar tranquila, ya que Reinaldo Rueda no dejará el proceso tirado y su objetivo número uno sigue siendo clasificar a la Copa del Mundo 2026 con la Bicolor.

El palmarés de Rueda en Atlético Nacional

Reinaldo Rueda ganó 6 títulos con Atlético Nacional, entre ellos la Copa Libertadores de América de 2016 y la Recopa Sudamericana de 2017. De esta forma se convirtió en el único técnico “Verdolaga” en ganar dos títulos internacionales.

Además, consiguió dos ligas, una Copa Colombia, una Superliga, llegar a ser el mejor equipo del mundo según la IFFHS y la clasificación al Mundial de Clubes en Japón.