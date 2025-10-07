Rechazó a poderosa selección de Europa para jugar con Honduras y Reinaldo Rueda lo llamó para enfrentar a Costa Rica

La selección de Honduras quiere volver a una Copa del Mundo luego de ausentarse en Rusia 2018 y Qatar 2022. Para eso han confiado el proceso a Reinaldo Rueda, una leyenda que los llevó al Mundial de Sudáfrica 2010 tras 28 años de ausencia.

Rueda Rivera sabe cómo manejar este tipo de escenarios y tiene soñando a todo un país de nuevo con el boleto a la justa que esta ocasión se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En su proceso ha utilizado a varios futbolistas, ha convencido de que la unión es el tema más valioso para la el himno de la H vuelva sonar en un Mundial.

Rueda ha generado sus propias historias y aquí te vamos a contar una de las cuales ha sido gran novedad para el duelo que tendrá contra Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias.

¿Qué futbolista rechazó jugar para Alemania por irse con Honduras?

Una de las grandes sorpresas que Rueda tuvo en su lista fue Leonardo Posadas, un joven futbolista que ni conocía Honduras, pero que gracias a su madre que tiene sangre catracha logró ser convocado. El zaguero de 19 años pertenece al Hamburgo de Alemania.

En el camino, Posadas tuvo la oportunidad de jugar para otras dos selecciones, incluida la potencia teutona, a la que rechazó a pesar de tener acercamientos. Todo esto para cumplir el sueño de su madre de ponerse la camisa de Honduras.

De hecho, el defensor de 19 años formó parte de la selección Sub-16 de Alemania, donde incluso llegó a ser capitán producto de su enorme potencial. No obstante y con el trabajo de convencimiento de Reinaldo Rueda se decantó por Honduras.

Por otra parte, la Asociación de Fútbol de Cuba le presentó una oferta formal para que fuera parte de la selección Sub-20 en el Mundial que se está disputando en Chile, al lo que también dijo que no.

¿Por qué podía jugar con los cubanos?, simple. Leonardo tiene sangre de aquel país, porque es de donde su padre es originario.

Al final Posadas se decidió por Honduras para cumplir un deseo de su madre, así lo confesó en su llegada al país: “Como dije estoy alegre de estar aquí porque es el país de mi madre y es un sueño para mí poder jugar por la H, porque es el país de mi madre”, expresó.

Ahora ante Costa Rica espera lograr conseguir su debut y así por fin lograr uno de sus deseos de su madre.

El perfil del nuevo integrante de Honduras

Nombre: Leonardo García Posadas

Nacionalidades: hondureña, alemana y cubana

Lugar de nacimiento: Alemania

Altura: 1,89 m

Pie: derecho

Club Actual: Hamburgo II

Posición: defensa