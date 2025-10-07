“No lo cambio”: Luis Suárez sorprende a toda Costa Rica con la sentencia que hizo sobre Honduras

Luis Fernando Suárez ha sido uno de los grandes técnicos que han dirigido a Costa Rica y Honduras a lo largo de su historia.

Con ambas clasificó a los Mundiales, con la Bicolor al de Brasil 2014 y con los ticos al de Qatar 2022. De ambos países se llevó un gran cariño.

Ahora tanto como Honduras y Costa Rica se están jugando el boleto a la Copa del Mundo de 2026 y Suárez ha dado una setencia que puede afectar a ambas selecciones.

A Costa Rica por es una cuidad donde nunca ha ganado cuando visita a Honduras, mientras que a la “H” porque está obligada a no perder de local ante su clásico rival.

Luis Suárez habló directamente de San Pedro Sula, la que describió como la ciudad casi perfecta para jugar las Eliminatorias.

La sentencia de Luis Suárez a Honduras

“Si a mí me preguntan, yo siempre jugaría en San Pedro Sula. Me encanta la ciudad, su ambiente, la humedad y el calor. Es un ambientazo. Si me lo hubieran planteado, a San Pedro Sula no lo cambiaba por nada”, dijo a CA Sports.

Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

