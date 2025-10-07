Es tendencia:
Honduras recurre a la FIFA: Reinaldo Rueda toma medidas contra Costa Rica y calienta el Clásico por las Eliminatorias

Hay incomodidad en la selección de Honduras antes del partido ante Costa Rica. Podría haber una queja ante FIFA si persiste.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda está muy molesto por lo que ha pasado en Honduras.
Reinaldo Rueda está muy molesto por lo que ha pasado en Honduras.

Ya solo quedan horas para el trascendental partido que enfrentara a las selecciones de Honduras y Costa Rica. Ambas se juegan un cupo en el Mundial 2026.

La Bicolor recibe como local a los ticos este jueves a las 8:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula, inmueble donde Honduras ya realizó su primer práctica.

“Más cerca del Mundial”: Keylor Navas hace arder a toda Honduras con lo que dice de la visita de Costa Rica al estadio Morazán

“Más cerca del Mundial”: Keylor Navas hace arder a toda Honduras con lo que dice de la visita de Costa Rica al estadio Morazán

Reinaldo Rueda ya pudo contar con sus legionarios, puedo trabajar como habitualmente lo hace, pero hay una molestia dentro del cuerpo técnico por un motivo que nadie esperaba.

Y es que según indica diario Diez, un drone sobrevoló el estadio Morazán mientras realizaban los entrenamientos. A Rueda no le gustó nada este detalle.

La decisión que ha tomado Honduras con el drone si vuelve a aparecer

La delegación catracha se ha puesto manos a la obra y ha comenzado una investigando para saber quién es el responsable de dicho atrevimiento, ya que no era de nadie de la Federación de Fútbol de Honduras, que son los únicos autorizados.

Los medios ticos que llegaron a cubrir el cotejo a San Pedro Sula también han sido señalados como sospechosos, por lo que para este martes, el entrenamiento de la Bicolor será a puerta cerrada.

Sobrevolar un drone sin tener permiso puede meter a problemas a las Federaciones responsables, ya que se puede elevar una queja anteFIFA y se podrían perder puntos en caso de que esto sea descubierto.

Lo cierto es que Honduras entrenará sin medios este martes y Costa Rica llega el miércoles a San Pedro Sula. No darán declaraciones y tampoco van a tener ninguna práctica para el partido, irán directamente al hotel.

