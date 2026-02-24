Francis Hernández revela el jugador de Motagua que más le impresionó frente a Olimpia ¿Vuele a la Selección de Honduras?

Francis Hernández está trabajando día y noche para sacarle la ilusión de nuevo en la Selección de Honduras. El directo deportivo de la Bicolor dio su última aparición en el Clásico entre Olimpia y Motagua.

Los azules se llevaron el triunfo 0-1 en el Clásico con gol de Rodrigo de Olivera. A Francis lo dejó impresionado un futbolista del Ciclón, que tuvo un gran partido ante su ex equipo.

ver también Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de la Selección de Honduras

El jugador de Motagua que sorprendió a Francis Hernández

El ex Sporting de San José, Alejandro Reyes, dio su mejor partido desde su llegada a Motagua y dominó los hilos del juego hasta la salir ovacionado por la afición del mimado.

Deportes TVC publicó un video donde Hernández quedó sorprendido por un gol picadito que quiso meter Reyes, al estilo Lionel Messi, pero Edrick Menjívar lo evitó con una gran tapada.

Alejandro Reyes quiere volver a recuperar su nivel de cara lo que viene, tiene procesos de selecciones menores de Honduras y busca por fin dar el gran paso en una escuadra mayor.

ver también “Me gustaría estar en Olimpia”: el impensado técnico que se ofrece para reemplazar a Eduardo Espinel

Francis Hernández busca entrenador para la Selección de Honduras y todo indica que no será español, ya que Jesús Casas, Pablo Amo y Santi Denia no llegarían. La nacionalidad que ahora se prefiere es portugués.

Publicidad