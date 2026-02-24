Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Francis Hernández revela el jugador de Motagua que más le impresionó frente a Olimpia ¿Vuele a la Selección de Honduras?

El director deportivo de la Selección de Honduras estuvo presente en el Clásico que Motagua le ganó a Olimpia.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Quedó documentada la reacción de Francis Hernández tras el Clásico.
Quedó documentada la reacción de Francis Hernández tras el Clásico.

Francis Hernández está trabajando día y noche para sacarle la ilusión de nuevo en la Selección de Honduras. El directo deportivo de la Bicolor dio su última aparición en el Clásico entre Olimpia y Motagua.

Los azules se llevaron el triunfo 0-1 en el Clásico con gol de Rodrigo de Olivera. A Francis lo dejó impresionado un futbolista del Ciclón, que tuvo un gran partido ante su ex equipo.

Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de la Selección de Honduras

ver también

Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de la Selección de Honduras

El jugador de Motagua que sorprendió a Francis Hernández

El ex Sporting de San José, Alejandro Reyes, dio su mejor partido desde su llegada a Motagua y dominó los hilos del juego hasta la salir ovacionado por la afición del mimado.

Deportes TVC publicó un video donde Hernández quedó sorprendido por un gol picadito que quiso meter Reyes, al estilo Lionel Messi, pero Edrick Menjívar lo evitó con una gran tapada.

Alejandro Reyes quiere volver a recuperar su nivel de cara lo que viene, tiene procesos de selecciones menores de Honduras y busca por fin dar el gran paso en una escuadra mayor.

“Me gustaría estar en Olimpia”: el impensado técnico que se ofrece para reemplazar a Eduardo Espinel

ver también

“Me gustaría estar en Olimpia”: el impensado técnico que se ofrece para reemplazar a Eduardo Espinel

Francis Hernández busca entrenador para la Selección de Honduras y todo indica que no será español, ya que Jesús Casas, Pablo Amo y Santi Denia no llegarían. La nacionalidad que ahora se prefiere es portugués.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de Honduras
Honduras

Francis Hernández se olvida de España y de esta nacionalidad sería el nuevo técnico de Honduras

Vasco Aguirre deja inesperadas palabras sobre Honduras y la insólita 'ayuda' que le dio
Honduras

Vasco Aguirre deja inesperadas palabras sobre Honduras y la insólita 'ayuda' que le dio

No fue por dinero: revelan por qué Jesús Casas rechazó dirigir la Selección de Honduras
Honduras

No fue por dinero: revelan por qué Jesús Casas rechazó dirigir la Selección de Honduras

Agente de pieza clave de Saprissa habló de una oferta
Deportivo Saprissa

Agente de pieza clave de Saprissa habló de una oferta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo