Desde Costa Rica exponen a Honduras con el mensaje que más le duele a Olimpia y Motagua: “Mucha diferencia”

Los clásicos del fútbol centroamericano siguen siendo un termómetro clave de la temporada, no solo por lo deportivo, sino también por la respuesta de la afición. El reciente duelo entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense en representación de Costa Rica dejó en evidencia esa pasión, con un estadio a reventar que acompañó un partido de alta intensidad.

El contraste apareció en Honduras, donde el enfrentamiento entre Olimpia y Motagua no logró convocar a la misma cantidad de público en las gradas.

Golpe bajo para Olimpia y Motagua desde Costa Rica

Más allá del resultado em ambos clásicos, la verdadera brecha estuvo en el ambiente: mientras en Costa Rica el partido entre Saprissa y Alajuelense fue una fiesta total, en territorio catracho con Olimpia y Motagua la asistencia quedó por debajo de lo esperado, reflejando realidades distintas en cuanto al acompañamiento de los hinchas.

El periodista hondureño Feisal Rishmawy expresó su sorpresa por la baja asistencia al Clásico Nacional, cuestionando cómo el partido más importante del país pudo disputarse con tantos espacios vacíos en las gradas.

Por otra parte, el comunicador Gustavo Roca también fue crítico con el Clásico, al calificarlo como uno de los más aburridos de los últimos años, señalando además el pobre espectáculo ofrecido dentro del campo.

Desde Costa Rica dejaron ver las diferencias

Desde Costa Rica, varios aficionados no tardaron en reaccionar en redes sociales al comparar ambos espectáculos, señalando que la diferencia en asistencia y ambiente fue notoria a favor del clásico entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

Aficionados en Saprissa desde las redes

