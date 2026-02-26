UEFA da veredicto a Luis Palma con Lech Poznan y que toda Centroamérica queda pendiente

Luis Palma sigue escribiendo su propia historia en competencias europes, ya lo hizo en Champions, Europa y ahora en Conference League.

El hondureño fue titular y asistió de taco en el triunfo del Lech Poznań sobre KuPS y el conjunto azul avanzó a la los octavos de final.

Con esta victoria, el equipo polaco cerró la serie con un contundente 3-0 global y aseguró su lugar entre los mejores 16 de la Conference League.

La aportación del hondureño ha sido importante, pero ahora se viene una etapa más complicada donde UEFA le ha mostrado el camino que debe seguir.

¿Qué rival le tocará a Lech Poznan de Luis Palma?

Según el cuadro de UEFA, según las posiciones en que avanzaron, a la escuadra del “Bicho” solo le pueden tocar dos rivales.

El Rayo Vallecano, equipo al que ya enfrentó en la fase de liga y perdió 3-2. Luis Palma anotó uno de los goles en Vallecas, pero al final todo terminó con una remontada.

La revancha se puede dar o también enfrentar a uno que es habitual en Champions League como el Shakhtar Donetsk.

El sorteo de la Conference League será el viernes 27 de febrero a las 6:00 de la mañana hora de Honduras.

