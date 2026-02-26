Es tendencia:
Dándole cátedra a Luis de la Fuente: el video de Pablo Amo en la Eurocopa ganada con España y que ilusiona a Honduras

Pablo Amo sería el técnico elegido por Honduras para tomar el puesto que dejó Reinaldo Rueda tras el fracaso de no ir al Mundial 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Pablo Amo tiene todas las papeletas para llegar a la Selección de Honduras.
La Selección de Honduras tendría un acuerdo asegurado con su nuevo entrenador que afrontará el proceso mundialista 2030 tras el fracaso de Reinaldo Rueda.

Francis Hernández, directo deportivo, ya ha elegido su candidato y se trataría del español Pablo Amo, quien tiene mucha experiencia en la selección de España.

Mientras Pablo Amo cobraba 150 mil euros al año en la selección de España, esto es lo que se llevaría por dirigir a Honduras

El estratega español no tiene un gran cartel como entrenador en comparación a Reinaldo Rueda; sin embargo se acerca al proyecto a largo plazo que busca Francis Hernández como director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Eso sí, haber trabajado a la par de entrenadores como Luis de la Fuente, muestra el crecimiento que ha tenido.

Pablo Amo, un técnico muy táctico

Legión catracha destaca mucho un video que está rondando de cómo Amo le da cátedra a Luis de la Fuente en la Eurocopa 2024 que ganó España.

“En la docuserie “Un equipo llamado España: El camino hacia la cuarta” de Prime Video, Pablo Amo le habla de táctica a Luis de la Fuente durante la conquista de la Eurocopa 2024”.

Sin duda que esta clase de pruebas ilusionan a Honduras de cara a lo que viene. La Bicolor buscará regresar a una Copa del Mundo, la última fue en 2014 y quieren cortar una mala racha.

