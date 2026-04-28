El problema que obliga a Jeaustin Campos a reaccionar en Real España en pleno cierre del torneo

El Real España se encuentra en la lucha por quedarse con el liderato del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras, pero ahora el club dirigido por Jeaustin Campos enfrenta un nuevo contratiempo.

Se trata del castigo que la Comisión de Disciplina le impuso al jugador Nixon Cruz tras salir expulsado en el triunfo 3-2 de Real España sobre el Olimpia en la jornada 21.

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El habilidoso jugador no podrá estar en los próximos dos partidos por conducita violenta en contra del jugador Félix García al que le dio un manotazo en el rostro que tras revisión en el FVS, determinó su expulsión.

“Sancionar con dos partidos de suspensión al jugador Nixon Cruz del Real España, por recibir tarjeta roja por conducta violenta”, dice el dictamen que también precisa el castigo de un partido a Mauro Reyes, asistente técnico de Jeaustin Campos.

En ese sentido, Cruz no podrá estar en el juego ante el Victoria por la última jornada y también se perderá el primer partido de las triangulares.

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Los otros castigos

Además del castigo al jugador, el Real España también fue multado con 10 mil lempiras por la pólvora explotada por su afición en las graderías del estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Esa misma sanción económica recibió el club Merengue por el ingreso de la barra al recinto, pese al castigo de seis meses.

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