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Liga Nacional de Honduras confirma al sustituto del Victoria en la primera división

La primera división de Honduras tendrá un nuevo inquilino que sustituirá a la Jaiba Brava, club que descendió en el Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Hondupino y Estrella Roja disputaron la gran final por el ascenso en Honduras. Foto: Hondupino.
Hondupino y Estrella Roja disputaron la gran final por el ascenso en Honduras. Foto: Hondupino.

El Estrella Roja de Danlí, El Paraíso es el nuevo ascendido a la primera división de la Liga Nacional de Honduras tras haberse quedado con la gran final al vencer 4-1 en la final de vuelta ante el Hondupino en un drámatico partido.

El Hondupino se fue ganando al cierre de la primera parte con gol de Cristian Dereck que puso a soñar al equipo con llegar al máximo circuito en Honduras, pero Estrella Roja salió con todo en la segunda parte.

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El gol del empate llegó a los 81 minutos a través de Edilson Gómez, anotación que envió el encuentro al alargue, donde “La Furia Roja” se mostró mejor y alcanzó el histórico pase a la primera.

Frelys López fue el encargado de liquidar el encuentro a los 120 minutos de tiempo corrido y en un brutal contragolpe se sacó de encima al arquero para poner el 3-1. Pero eso no fue todo, a los 120+2 cayó el definitivo 4-1 a través de Raúl Alejandro Benítez.

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El juego fue disputado en el estadio Marcelo Tinoco, recinto deportivo que se convirtió en la casa de Estrella Roja que ahora prepará su debut en el Apertura 2026.

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