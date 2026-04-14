Liverpool 0-0 PSG EN VIVO, minuto a minuto: ya se juega en Anfield la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

¿Están listos? ¡Empezamos! Hoy se conocerán a los primeros semifinalistas de la Champions League y hay promesa de partidazo en Anfield con Liverpool vs. PSG .

Éste es el 11 que decidió Luis Enrique en PSG : Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Kvaratskhelia y Dembele.

Hace menos de una semana, en la ida de los cuartos de final, PSG ganó 2-0 en París y ahora Liverpool quiere la revancha .

Recordemos que hoy, a la par de este partido entre Liverpool y PSG, están jugando Atlético de Madrid vs. Barcelona (2-0 el Aleti en la ida) .

En el PSG , Khvicha Kvaratskhelia y Nuno Mendes se encuentran en capilla.

En Liverpool , Curtis Jones, Ryan Gravenberch , Alexis Mac Allister y Virgil van Dijk están al borde de perderse las hipotéticas semifinales si son amonestados

En los dos equipos hay jugadores comprometidos con las tarjetas amarillas .

Pasó el You'll Never Walk Alone y ya se juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions League:

Esto recién comienza y ya se perfila como un partido de alta intensidad. ¡Hay mucho en juego!

Primero frenó una contra de Zaire-Emery pero su rechazo le quedó a Dembélé , que pateó de casi 30 metros pero el portero georgiano logró sacarla con los dedos al tiro de esquina.

PSG tuvo el primer gol del partido pero una doble intervención de Mamardashvili lo evitó.

Ahora sí que se paralizaron los corazones en Anfield después de que el balón le quedará a Dembélé, que la agarró de mediavuelta ADENTRO DEL ÁREA CHICA pero la tiró por encima del travesaño

Hoy es martes de Champions League. ¿Qué mejor? Y encima, con un partidazo en un estadio mítico como Anfield por la vuelta de los cuartos de final.

Allí, Liverpool recibe al PSG con el objetivo de dar vuelta la llave luevo de lo que fue la derrota por 2-0 en el partido de ida y lograr un boleto en las semifinales.

Los parisinos, en tanto, llegan con la ventaja a su favor y con la intención de hacer valer ese resultado como visitante para cerrar la serie y asegurar su clasificación.

El ganador de esta serie se medirá contra Bayern Munich o Real Madrid, que definirán su serie este miércoles en Alemania luego de lo que fue el triunfo teutón en el Santiago Bernabéu por 2-1.