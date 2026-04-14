Liverpool 0-0 PSG EN VIVO, minuto a minuto: ya se juega en Anfield la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Hoy es martes de Champions League. ¿Qué mejor? Y encima, con un partidazo en un estadio mítico como Anfield por la vuelta de los cuartos de final.
Allí, Liverpool recibe al PSG con el objetivo de dar vuelta la llave luevo de lo que fue la derrota por 2-0 en el partido de ida y lograr un boleto en las semifinales.
Los parisinos, en tanto, llegan con la ventaja a su favor y con la intención de hacer valer ese resultado como visitante para cerrar la serie y asegurar su clasificación.
El ganador de esta serie se medirá contra Bayern Munich o Real Madrid, que definirán su serie este miércoles en Alemania luego de lo que fue el triunfo teutón en el Santiago Bernabéu por 2-1.