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Liverpool 0-0 PSG EN VIVO, minuto a minuto: ya se juega en Anfield la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Ingleses y franceses van por un lugar en las semifinales del torneo de clubes más importante del mundo.

16' | SE LO PERDIÓ DEMBELEEEEEE

Ahora sí que se paralizaron los corazones en Anfield después de que el balón le quedará a Dembélé, que la agarró de mediavuelta ADENTRO DEL ÁREA CHICA pero la tiró por encima del travesaño

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9' | ¡PSG tuvo la más clara!

PSG tuvo el primer gol del partido pero una doble intervención de Mamardashvili lo evitó.

Primero frenó una contra de Zaire-Emery pero su rechazo le quedó a Dembélé, que pateó de casi 30 metros pero  el portero georgiano logró  sacarla con los dedos al tiro de esquina.

4' | Partido de ida y vuelta

Esto recién comienza y ya se perfila como un partido de alta intensidad. ¡Hay mucho en juego!

1' | 0-0: Empieza el partido en Anfield

Pasó el You'll Never Walk Alone y ya se juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions League:

Liverpool 0-0 PSG

¡Por un lugar en semifinales!

Se pueden perder las semifinales 🚨

En los dos equipos hay jugadores comprometidos con las tarjetas amarillas.

En Liverpool, Curtis Jones, Ryan Gravenberch , Alexis Mac Allister y Virgil van Dijk están al borde de perderse las hipotéticas semifinales si son amonestados

En el PSG, Khvicha Kvaratskhelia y Nuno Mendes se encuentran en capilla.

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PSG: adentro el equipo, afuera la afición

Los parisinos no serán totalmente visitantes en Anfield:

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¿Cómo y cuándo se jugarán las semifinales?

Así se jugarán las semifinales de la Champions League

IDA - Semana del miércoles 29 de abril

  • Atlético de Madrid/Barcelona vs. Arsenal/Sporting Lisboa
  • Bayern Munich/Real Madrid vs. Liverpool/PSG

VUELTA - semana del miércoles 6 de mayo

  • Arsenal/Sporting Lisboa vs. Atlético de Madrid/Barcelona
  • Liverpool/PSG vs. Bayern Munich/Real Madrid

Recordemos que hoy, a la par de este partido entre Liverpool y PSG, están jugando Atlético de Madrid vs. Barcelona (2-0 el Aleti en la ida).

Mañana miércoles, en tanto, definen Bayern Munich vs. Real Madrid (2-1) y Arsenal vs. Sporting Lisboa (1-0)

Sé lo que hiciste el miércoles pasado...

Hace menos de una semana, en la ida de los cuartos de final, PSG ganó 2-0 en París y ahora Liverpool quiere la revancha.

ASÍ FORMA EL PSG

Éste es el 11 que decidió Luis Enrique en PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Kvaratskhelia y Dembele.

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EL XI CONFIRMADO DE LIVERPOOL

Así forma Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.

Suplentes: Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha.

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¿Qué resultados necesita Liverpool?

Tras haber perdido 2-0 en París, esto necesita Liverpool para clasificarse a semifinales:

  • Pase directo: Liverpool tiene que ganar por tres o más goles de diferencia (por ejemplo, 3-0 ó 4-1) para avanzar sin necesidad de más instancias.
  • Prórroga y penales: Si el equipo rojo se impone por exactamente dos goles (como 2-0 ó 3-1), la serie quedará igualada y se definirá en tiempo extra.
  • Queda eliminado: Cualquier empate, derrota o triunfo por solo un gol dejará al Liverpool fuera de las semifinales y PSG avanza.

Así está Anfield 😍

Se viene una jornada de fútbol maravillosa

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Liverpool vs. PSG: ¡Bienvenidos al martes de Champions League!

¿Están listos? ¡Empezamos! Hoy se conocerán a los primeros semifinalistas de la Champions League y hay promesa de partidazo en Anfield con Liverpool vs. PSG.

¡Bienvenidos a la cobertura de Fútbol Centroamérica!

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Liverpool y PSG juegan los cuartos de final de la Champions League en Anfield.
© Getty ImagesLiverpool y PSG juegan los cuartos de final de la Champions League en Anfield.

Hoy es martes de Champions League. ¿Qué mejor? Y encima, con un partidazo en un estadio mítico como Anfield por la vuelta de los cuartos de final.

Allí, Liverpool recibe al PSG con el objetivo de dar vuelta la llave luevo de lo que fue la derrota por 2-0 en el partido de ida y lograr un boleto en las semifinales.

Los parisinos, en tanto, llegan con la ventaja a su favor y con la intención de hacer valer ese resultado como visitante para cerrar la serie y asegurar su clasificación.

El ganador de esta serie se medirá contra Bayern Munich o Real Madrid, que definirán su serie este miércoles en Alemania luego de lo que fue el triunfo teutón en el Santiago Bernabéu por 2-1.

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