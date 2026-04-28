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Con Dereck Moncada y Luis Palma en la lista: los fichajes más caros en la historia de Honduras

El reciente fichaje de Dereck Moncada por el Lugano de Suiza se dio por una cifra histórica que lo pone entre los fichajes más caros de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada y Luis Palma aparecen entre los fichajes más caros en la historia de Honduras. Foto: ChatGPT.
Dereck Moncada y Luis Palma aparecen entre los fichajes más caros en la historia de Honduras. Foto: ChatGPT.

El traspaso de Dereck Moncada al Lugano de Suiza sigue dando de qué hablar, debido a la alta plusvalía del atacante catracho que a sus 18 años se ubica como el hondureño con mayor proyección a futuro.

Los cinco goles y dos asistencias, repartidas en su primer campeonato con el Inter de Bogotá de Colombia, fueron suficiente para que Moncada llamara la atención de diversos clubes.

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Crystal Palace, Wolverhampton, Atlético de Madrid B, Cagliari, estuvieron en la lista de interesados en el hondureño que finalmente priorizó su formación para posteriormente dar el salto a las grandes ligas de Europa.

El club helvético pagó 3.5 millones de euros por el jugador de la Selección de Honduras que a su corta edad ya entró en la lista de los fichajes más caros en la historia del fútbol catracho.

En el inventario aparecen legendarios futbolistas como David Suazo, Wilson Palacios y hasta Maynor Figueroa; todos siendo de lo más destacado de Honduras en Europa.

¿Cuáles han sido los fichajes más caros en la historia de Honduras?

En Fútbol Centroamérica repasamos los fichajes hondureños por los que, clubes del viejo continente han pagado millones de dólares para tener sus servicios.

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Wilson Palacios

Wilson Palacios fue fichado por el Tottenham Hotspur proveniente desde el Wigan Athletic y pagó 19 millones de euros por el hondureño.

Wilson Palacios en el Tottenham. Foto: Spurs.

Wilson Palacios en el Tottenham. Foto: Spurs.

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David Suazo

“El Rey” David Suazo fue comprado por el Inter de Milán proveniente del Cagliari por 13 millones de euros, siendo el segundo más caro en la historia de Honduras.

David Suazo jugó Champions con el Inter de Milán. Foto: Champions League.

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Maynor Figueroa

El legendario defensor hondureño fue adquirido por el Hull City proveniente del Wigan Athletic por siete millones de euros.

Maynor Figueroa en el Hull City de Inglaterra. Foto: Premier League.

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Alberth Elis

“La Pantera” fue adquirido por el Burdeos que tuvo que pagar seis millones de euros al Houstin Dynamo por la ficha del talentoso atacante.

En Burdeos, Elis tuvo momentos memorables. Foto: Girondins Burdeos.

En Burdeos, Elis tuvo momentos memorables. Foto: Girondins Burdeos.

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Choco Lozano

Anthony “El Choco” Lozano también aparece en el destacado listado, luego que fuera traspasado del Girona a FC Barcelona B a cambio de cuatro millones de euros.

Choco Lozano jugó para el FC Barcelona B. Foto: FC Barcelona.

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Luis Palma

“El Bicho” fue comprado por el Celtic de Escocia que pagó cuatro millones de euros al Aris Salónica de la primera división de Grecia.

Luis Palma sigue perteneciendo al Celtic. Foto: Web Celtic.

Luis Palma sigue perteneciendo al Celtic. Foto: Web Celtic.

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Dereck Moncada

Con tan solo 18 años, Dereck Moncada fue adquirido por el Lugano de Suiza que pagó 3.5 millones de euros; considerado el fichaje más caro de la historia del club.

Dereck Moncada tendrá su segunda experiencia en el exterior. Foto: Inter de Bogotá.

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