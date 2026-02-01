Es tendencia:
“Qué difícil es”: No perdonan a Olimpia por evitar que José Mario Pinto fiche con Banfield en Argentina

José Mario Pinto tuvo la oportunidad de recalar al fútbol de Argentina, pero Olimpia evitó que saliera y así debilitar el plantel.

José Rodas

Por José Rodas

José Mario Pinto tiene seis meses de contrato con Olimpia y podría marcharse gratis.
La permanencia de José Mario Pinto continúa siendo tema de debate en Honduras luego que Olimpia impidiera que saliera con destino al Banfield de la primera división de Argentina.

Lo anterior provocó que el periodista Mauricio Kawas lanzara una serie de críticas a Olimpia que tuvo la oportunidad de ver como “inversión” el enviar a Pinto que apenas tiene contrato hasta junio de 2026.

“Qué difícil es que un equipo argentino se fije en un jugador hondureño saliendo de la liga hondureña, es bien difícil. Si yo soy directivo diría que el mercado está bien difícil, con José Mario Pinto solo nos quedan tres o cuatro meses. Mandemoslo y veámoslo como una inversión para los jóvenes que estamos formando y Argentina vea la fábrica que tenemos”, dijo Kawas en el programa Todo Deportes.

El comunicador agregó que el único beneficiado sería Olimpia siempre y cuando el futbolista pudiera mostrar su talento en Argentina.

“¿Qué tal y José Mario llega allá y la rompe?, el equipo que se beneficia indirectamente es Olimpia porque es dar pasos para reabrir el mercado”, aseguró.

Estaría en manos de Pedro Troglio

Por otro lado, Mauricio Kawas opinó que no cree que José Mario Pinto sea la solución absoluta para enfrentar al América y además que si hubiese fichado por Banfield, estaría en manos de Pedro Troglio, quien ya lo dirigió.

José Mario Pinto con la copa 40 que ganó con Olimpia. Foto: X Olimpia.

“No creo que con o sin José Mario Pinto, Olimpia vaya a ser gran diferencia al América. Localmente está demostrado que Olimpia no necesita gran cosa para ser campeón”, consideró.

“En manos del profe Troglio estaría, un entrenador que confía en un jugador que ha dirigido, en mejores manos no puede estar. Pero bueno…”, cerró.

Entre tanto, Pinto tiene una oferta de renovación con Olimpia sobre la mesa. El equipo le ofrece una mejora sustancial al salario con tres años de contrato.

