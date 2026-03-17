Dereck Moncada disparó su valor en el Inter de Bogotá y se metió en el Top 7: estos son los hondureños más caros del mundo

Dereck Moncada ha sorprendido a toda Honduras luego de que los datos actualizados de Transfermarkt lo hicieran entrar en el top 7 de jugadores más caros del país catracho en la actualidad.

Su fichaje por el Necaxa y consiguiente préstamo al Inter de Bogotá no han sido en lo único que Moncada ha dado pasos gigantes, si no que sus goles y participaciones tienen enamorado al equipo de Colombia.

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Dereck escaló hasta la sexta posición y superó a jugadores de la talla de Rigoberto Rivas, Choco Lozano, Romell Quioto, entre otros.

Así quedó el top 7 de jugadores más caros de Honduras en la actualidad

Moncada tiene un valor de 1,4 millones de euros. Antes de las nueva actualización estaba en 400 mil, un salto millonario para el hondureño de 18 años, esperanza de la Bicolor para estar en el próximo Mundial.

Luis Palma sigue dominando como el jugador más caro, 3,50 millones de euros es lo que cuesta el catracho más caro, según Transfermarkt.

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Luis Palma – Extremo izquierdo – (Lech Poznan de Polonia) – 3,50 millones de euros = 106,61 millones de lempiras. Joseph Rosales – Lateral izquierdo – (Austin FC de la MLS) – 2,00 millones de euros = 60,92 millones de lempiras. David Ruiz – Pivote – (Inter Miami de la MLS) – 2,00 millones de euros = 60,92 millones de lempiras. Denil Maldonado – Defensa central – (Rubin Kazán de Rusia) – 1,50 millones de euros = 45,69 millones de lempiras. Kervin Arriaga – Pivote – (Levante UD de la Liga Española) – 1,50 millones de euros = 45,69 millones de lempiras. Dereck Moncada – Extremo derecho – (Internacional de Bogotá de Colombia) – 1,40 millones de euros = 42,64 millones de lempiras. Rigoberto Rivas – Extremo izquierdo – (Kocaelispor de Turquía) – 1,20 millones de euros = 36,55 millones de lempiras.

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