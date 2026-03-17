Después de la polémica contra Alajuelense, el DT de LAFC cambió el discurso y se rindió con la Liga: “Que hinchada”

La serie entre Liga Deportiva Alajuelense y Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha, sino también una tensión creciente fuera de ella. Desde el partido de ida, el técnico del conjunto angelino, Marc Dos Santos, había encendido la polémica con declaraciones en las que aseguraba que su equipo había sido superior en todos los aspectos, además de minimizar el impacto del ambiente del Morera Soto en la previa del duelo decisivo.

Ese contexto cargado de declaraciones y cruces terminó de explotar tras el gol agónico de David Martínez, que le dio la victoria 2-1 a LAFC en Costa Rica y selló el 3-2 global. En medio de la euforia, el delantero fue directamente hacia la afición rojinegra y lanzó en reiteradas ocasiones el grito de “Pa’ casa”, en clara alusión a la eliminación de Alajuelense, un gesto que generó molestia inmediata en el entorno manudo.

Sin embargo, tras el partido, el propio Dos Santos sorprendió con un cambio de tono en su discurso. El entrenador canadiense dejó de lado las frases polémicas y optó por reconocer el nivel del rival que tuvo enfrente durante la serie, destacando tanto la historia del club como la dificultad que representó la eliminatoria.

¿Qué dijo Marc Dos Santos sobre Alajuelense?

“Se habla mucho de LAFC, pero solo tenemos 10 años de historia. Alajuelense tiene más historia y nos complicó mucho”, expresó el técnico, en una declaración que contrasta con sus palabras previas. Además, evitó profundizar en nombres propios del rival, pero sí se refirió a las características del equipo rojinegro.

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“No quiero hablar de jugadores del rival. Lo que puedo decir es que el juego físico y la mentalidad de Alajuelense es como la nuestra, fuerte. A ellos les faltaron dos jugadores de más calidad”, agregó, dejando entrever que la diferencia pudo haber estado en detalles puntuales dentro de la serie.

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Finalmente, Dos Santos también destacó el entorno que encontró en el Morera Soto, uno de los aspectos que había relativizado en la previa. “Yo miré en Alajuelense un rival con un gran corazón, con una gran mentalidad y que con mejor calidad pudo hacer algo más. Qué hinchas, qué estadio, qué equipo”, concluyó el entrenador.

Datos Claves

Marc Dos Santos destacó que Alajuelense tiene más historia que los diez años de LAFC.

destacó que Alajuelense tiene más historia que los diez años de LAFC. El delantero David Martínez gritó reiteradamente “Pa’ casa” a la afición tras anotar el gol.

gritó reiteradamente “Pa’ casa” a la afición tras anotar el gol. Los Angeles FC ganó la serie con un marcador global de 3-2 ante el equipo rojinegro.