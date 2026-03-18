Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense quiere la 32: Creichel Pérez se olvida de LAFC con una advertencia para Saprissa, Herediano y Cartaginés

Creichel Pérez, una de las figuras de LDA que atraviesa horas bajas, ya piensa en el Clausura 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Creichel Pérez ya piensa en el bicampeonato.
© Jorge Navarro / LNCreichel Pérez ya piensa en el bicampeonato.

A pesar del sinsabor que quedó en Liga Deportiva Alajuelense por la eliminación sobre la hora ante LAFC en la Copa de Campeones de la Concacaf, al plantel no le queda otra opción que tragar veneno y comenzar a pasar la página pensando en el Torneo Clausura 2026.

Los rojinegros vienen de trepar al cuarto lugar gracias al triunfo 3-0 sobre Pérez Zeledón por la jornada 12 y este sábado (8:00 p.m.) se enfrentarán en un clásico vibrante a Club Sport Herediano, que está segundo en la tabla a cuatro puntos de distancia.

Uno de los futbolistas que posiblemente sume minutos frente al Team es el mediocampista Creichel Pérez, quien salió de la cancha al 74′ frente a los angelinos. Si se les da chance a estos equipos, pues no perdonan, y esto es lo que pasó. Son jugadores de alta calidad, pero jugamos de tú a tú”, comentó en zona mixta.

Dardo a la Fedefútbol: Machillo Ramírez respondió por qué Alajuelense y los equipos ticos duran poco en Concachampions

ver también

Dardo a la Fedefútbol: Machillo Ramírez respondió por qué Alajuelense y los equipos ticos duran poco en Concachampions

Santiago van der Putten llena de orgullo a Alajuelense con lo que dijo tras la eliminación ante LAFC en Concachampions

ver también

Santiago van der Putten llena de orgullo a Alajuelense con lo que dijo tras la eliminación ante LAFC en Concachampions

“Claro que duele. Eso nos queda de aprendizaje; lo dimos todo, es la verdad. Solo agradecer a la afición; estamos muy orgullosos de todos: afición y equipo, finalizó el camisa número 34 de Alajuelense.

La advertencia de Pérez a Saprissa, Cartaginés y Herediano

El volante creativo de la Liga le soltó además un mensaje a los clubes con los que pelean por clasificar o ya están a tiro de meterse en las semifinales del Clausura 2026. “Ahora a enfocarnos en el campeonato nacional, estamos muy motivados, vamos con todo. Tenemos hambre y ahora vamos por el bicampeonato, de eso no hay duda”, manifestó.

Recordemos que el cuadro de Óscar Ramírez tiene 18 unidades; por encima está Deportivo Saprissa, tercero con 21, y en la cima se ubica el Club Sport Cartaginés del estratega Amarini Villatoro, con 23. Quedan seis jornadas en el Clausura 2026 que serán decisivas.

Publicidad
Tweet placeholder

En síntesis

  • Cambio de chip: Tras la eliminación ante LAFC, Creichel Pérez afirmó que el grupo está “muy motivado” y con hambre de revancha para lo que queda del torneo local.
  • Objetivo bicampeonato: El mediocampista lanzó un aviso directo a Saprissa, Herediano y Cartaginés: Alajuelense va con todo por el título de liga para repetir la corona.
  • Duelo clave: La Liga, cuarta con 18 puntos, buscará recortar distancias este sábado ante el sublíder Herediano para consolidarse en la zona de clasificación.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Dardo a la FCRF: Óscar Ramírez respondió por qué Alajuelense y los equipos ticos duran poco
Liga Deportiva Alajuelense

Dardo a la FCRF: Óscar Ramírez respondió por qué Alajuelense y los equipos ticos duran poco

DT de LAFC cambió el discurso y se rindió ante Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

DT de LAFC cambió el discurso y se rindió ante Alajuelense

Santiago van der Putten llena de orgullo a Alajuelense con lo que dijo tras la eliminación ante LAFC
Liga Deportiva Alajuelense

Santiago van der Putten llena de orgullo a Alajuelense con lo que dijo tras la eliminación ante LAFC

Martínez lanzó un provocador grito a la afición de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Martínez lanzó un provocador grito a la afición de Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo