Alajuelense quiere la 32: Creichel Pérez se olvida de LAFC con una advertencia para Saprissa, Herediano y Cartaginés

A pesar del sinsabor que quedó en Liga Deportiva Alajuelense por la eliminación sobre la hora ante LAFC en la Copa de Campeones de la Concacaf, al plantel no le queda otra opción que tragar veneno y comenzar a pasar la página pensando en el Torneo Clausura 2026.

Los rojinegros vienen de trepar al cuarto lugar gracias al triunfo 3-0 sobre Pérez Zeledón por la jornada 12 y este sábado (8:00 p.m.) se enfrentarán en un clásico vibrante a Club Sport Herediano, que está segundo en la tabla a cuatro puntos de distancia.

Uno de los futbolistas que posiblemente sume minutos frente al Team es el mediocampista Creichel Pérez, quien salió de la cancha al 74′ frente a los angelinos. “Si se les da chance a estos equipos, pues no perdonan, y esto es lo que pasó. Son jugadores de alta calidad, pero jugamos de tú a tú”, comentó en zona mixta.

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“Claro que duele. Eso nos queda de aprendizaje; lo dimos todo, es la verdad. Solo agradecer a la afición; estamos muy orgullosos de todos: afición y equipo”, finalizó el camisa número 34 de Alajuelense.

La advertencia de Pérez a Saprissa, Cartaginés y Herediano

El volante creativo de la Liga le soltó además un mensaje a los clubes con los que pelean por clasificar o ya están a tiro de meterse en las semifinales del Clausura 2026. “Ahora a enfocarnos en el campeonato nacional, estamos muy motivados, vamos con todo. Tenemos hambre y ahora vamos por el bicampeonato, de eso no hay duda”, manifestó.

Recordemos que el cuadro de Óscar Ramírez tiene 18 unidades; por encima está Deportivo Saprissa, tercero con 21, y en la cima se ubica el Club Sport Cartaginés del estratega Amarini Villatoro, con 23. Quedan seis jornadas en el Clausura 2026 que serán decisivas.

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En síntesis

Cambio de chip: Tras la eliminación ante LAFC, Creichel Pérez afirmó que el grupo está “muy motivado” y con hambre de revancha para lo que queda del torneo local.

Tras la eliminación ante LAFC, Creichel Pérez afirmó que el grupo está “muy motivado” y con hambre de revancha para lo que queda del torneo local. Objetivo bicampeonato: El mediocampista lanzó un aviso directo a Saprissa, Herediano y Cartaginés: Alajuelense va con todo por el título de liga para repetir la corona.

El mediocampista lanzó un aviso directo a Saprissa, Herediano y Cartaginés: Alajuelense va con todo por el título de liga para repetir la corona. Duelo clave: La Liga, cuarta con 18 puntos, buscará recortar distancias este sábado ante el sublíder Herediano para consolidarse en la zona de clasificación.