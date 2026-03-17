Dardo a la Fedefútbol: Machillo Ramírez respondió por qué Alajuelense y los equipos ticos duran poco en Concachampions

Aunque estuvo cerca, finalmente no hubo hazaña para Liga Deportiva Alajuelense. En el último minuto, con un golazo de David Martínez, LAFC le ganó 1-2 la revancha por los octavos de final (dejando el global 2-3) y avanzó a la próxima instancia de la Concachampions 2026.

Los rojinegros siguen sin poder replicar lo hecho en la campaña 2014/2015, cuando eliminaron a DC United y llegaron hasta semifinales junto a Club Sport Herediano. Esas fueron las últimas grandes actuaciones de equipos costarricenses en el certamen más importante de la región.

Desde entonces transcurrió más de una década. Y lo sucedido este martes con los dirigidos por Óscar Ramírez en el Morera Soto, aunque digno, fue un capítulo gris de tantos otros que contribuyó a estirar la mala racha.

¿Por qué los clubes ticos duran una semana en Concachampions?

Esta fue la pregunta que respondió el “Machillo” en la conferencia de prensa postpartido, dejándole un recado a la Fedefútbol: “Aquí el tema y lo más jodido es que hay mucho divisionismo, porque si se habla de progreso, la Federación tiene que unificar procesos menores, desarrollar muchachos“.

ver también No salió en TV: la afición de Alajuelense se emocionó con el gran gesto de Hugo Lloris y Heung-Min Son tras la eliminación de la Concachampions 2026

“Al haber divisionismo y encararnos por el torneo nacional y el crecimiento de odios entre nosotros mismos, es difícil. Hasta que no estamos hasta el cuello, no hay reacción. Yo rescato que tenemos una capacidad tremenda”, continuó Ramírez, antes de hacer un certero análisis sobre el presente futbolístico en la Concacaf.

“En los tres torneos anteriores quedaron campeones los equipos de Estados Unidos y México, que siempre se aprovecharon de buscar a los mejores, ahora los hacen ellos. Están conformados así. Milan, Chelsea y otros equipos ya tienen jugadores de Norteamérica y allá los hacen crecer. El poder económico lo puede y se nos hará más difícil a nosotros, y el mismo México lo está sintiendo. Tenemos que dejar los odios y de majarnos los zapatos entre nosotros”, cerró el DT.

Publicidad

Publicidad

Datos clave