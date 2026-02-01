En Alajuelense no lo vieron venir: Jerry Palacios comparó a Jorge Álvarez con un jugador que enfureció a Machillo Ramírez

El exgoleador de la Liga Deportiva Alajuelense, Jerry Palacios habló sobre la realidad que atraviesa el fútbol de Honduras que ya suma 12 años sin regresar a un Mundial desde su última clasificación a Brasil 2014.

Palacios también comparó las características de Jorge Álvarez con las de Ramón Núñez, este último que también tuvo pasado por el equipo Manudo en 2014.

En una entrevista para el programa Cinco Deportivo, Palacios indicó que Honduras necesita a futbolistas en ligas de alto nivel y que esa experiencia la aporten en la selección absoluta.

“Necesitamos que muchos jugadores puedan salir al extranjero a buenas ligas para que ellos cuando vengan a la selección nacional de Honduras puedan mostrar todo lo que se aprendió o todo el roce internacional (…) a la hora de los partidos eso influye”, dijo Palacios, hermano de Wilson Palacios.

Organización entre la liga y la FFH

El exdelantero también precisó que debe existir organización entre las autoridades de la Liga Nacional y la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para crear un calendario que beneficie al nuevo entrenador de La H.

“Ojalá que puedan cambiar todo lo negativo que no nos ha permitido llegar al Mundial. Tiene que haber organización entre la liga y la federación a la hora de decisiones superiores. Los clubes deben prestar a los seleccionados para que el entrenador tenga los jugadores a tiempo. Esos errores no se pueden seguir cometiendo”

Compara a Jorge Álvarez con exjugador de Alajuelense

Al ser consultado sobre qué futbolistas de la Selección de Honduras le hacen recordar a sus compañeros del pasado, Jerry Palacios aseguró que Jorge Álvarez tiene características similares a las de Ramón Núñez, también ex de Alajuelense.

“En el pasado habían grandes jugadores, podríamos comparar a Jorge Álvarez con Ramón Núñez o a Alexy Vega con Ramón Núñez también”, señaló.

Cabe recordar que, en aquel momento Ramón Núñez fue separado del club tico por indisciplina con el entrenador Machillo Ramírez tras abandonar un entrenamiento. Apenas logró sumar siete encuentros con los ticos.

Jerry Palacios anotó 29 goles con la camisa de Alajuelense.