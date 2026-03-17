La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf 2026 dejó una escena que no se vio en la transmisión, pero que terminó robándose la atención de quienes estuvieron en el estadio Alejandro Morera Soto. Tras el gol en el minuto 92 que sentenció el 3-2 global a favor de Los Angeles FC, el ambiente pasó de la ilusión al golpe anímico en cuestión de segundos, en una noche que parecía tener otro destino para los rojinegros.

El tanto sobre la hora fue un golpe duro para la Liga, que había competido con intensidad durante toda la serie y que estuvo muy cerca de llevar la eliminatoria a otro escenario. La afición, que acompañó en masa y generó un ambiente imponente, sintió el impacto de la eliminación en casa, pero también fue protagonista de un momento inesperado tras el pitazo final.

Uno de los focos del partido había sido Heung-Min Son, la gran figura de LAFC, quien fue objeto de una marca férrea durante los dos encuentros. En la ida, el surcoreano recibió más de quince faltas, mientras que en la vuelta la cifra volvió a ser alta, superando las diez infracciones. El planteamiento de Alajuelense apuntó claramente a limitar su influencia, lo que convirtió al delantero en uno de los jugadores más golpeados de la serie.

El gran gesto de Heung-Min Son y Hugo Lloris

Sin embargo, lejos de cualquier gesto de enojo o revancha, Son sorprendió con su actitud al final del encuentro. Apenas terminó el partido, el atacante se dirigió directamente hacia el sector donde se encontraba la afición rojinegra, acompañado por el experimentado arquero Hugo Lloris, en un gesto que no fue captado por las cámaras de televisión.

Ambos futbolistas se acercaron a los hinchas de Alajuelense para agradecer el ambiente y el respeto mostrado durante la serie, una acción que rápidamente fue reconocida por los presentes. El gesto fue recibido con aplausos por parte de la afición manuda, que valoró la actitud de los jugadores del conjunto angelino a pesar del dolor por la eliminación.

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En una noche marcada por la frustración deportiva, ese detalle fuera de cámaras dejó una imagen distinta. La reacción de Son y Hugo Lloris mostró una faceta de respeto y deportividad que trascendió el resultado, y que terminó generando un cierre emotivo para una serie que se vivió con máxima intensidad en el fútbol centroamericano.

Datos Claves

Heung-Min Son y Hugo Lloris agradecieron a la afición de Alajuelense tras el partido.

y Hugo Lloris agradecieron a la afición de Alajuelense tras el partido. El delantero surcoreano recibió más de diez infracciones durante el juego de vuelta en Costa Rica.

durante el juego de vuelta en Costa Rica. Los Angeles FC avanzó con un marcador global de 3-2 tras anotar en el minuto 92.