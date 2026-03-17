Polémica en Concachampions: David Martínez lanzó un provocador grito a la afición de Alajuelense tras marcar su gol agónico

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense en la Copa de Campeones de Concacaf 2026 no solo dejó un golpe deportivo, sino también una fuerte polémica que se instaló inmediatamente después del pitazo final. El triunfo de LAFC por 2-1 en el estadio Alejandro Morera Soto, sellado con un gol agónico, terminó acompañado por un gesto que encendió la bronca en la afición rojinegra y abrió un nuevo foco de tensión en la serie.

El tanto decisivo llegó en los minutos finales del partido, cuando Alajuelense todavía mantenía la ilusión de avanzar. El gol de David Martínez no solo puso en ventaja definitiva al conjunto angelino, sino que prácticamente sentenció la eliminatoria, ya que la Liga necesitaba marcar dos veces en cuestión de segundos para revertir el resultado global, algo que ya no era viable en ese contexto.

Repudiable grito de David Martínez tras su gol

Sin embargo, lo que ocurrió después del gol fue lo que realmente generó controversia. En pleno festejo, Martínez se dirigió directamente hacia el sector donde se encontraba la afición de Alajuelense y lanzó un mensaje provocador que no pasó desapercibido. El atacante gritó en reiteradas ocasiones “Pa’ casa”, en clara alusión a la eliminación del equipo costarricense.

El gesto fue interpretado por muchos como una provocación innecesaria en un momento de alta carga emocional para los aficionados locales. A pesar de la tensión del momento, la hinchada manuda no reaccionó de manera violenta, lo que evitó que la situación escalara a un conflicto mayor dentro del estadio.

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La polémica se intensificó aún más cuando el propio LAFC replicó la celebración en sus plataformas digitales, utilizando la misma frase que había pronunciado el futbolista. El mensaje generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores del fútbol centroamericano cuestionaron la actitud tanto del jugador como del club estadounidense.

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En una serie que ya venía cargada por declaraciones previas y un clima tenso entre ambos equipos, el episodio protagonizado por David Martínez añadió un nuevo capítulo a la rivalidad momentánea entre Alajuelense y LAFC. Más allá del resultado, el cierre dejó una imagen que seguirá dando de qué hablar en el entorno del fútbol de la región.

Datos Claves

David Martínez anotó el gol decisivo del triunfo 2-1 para Los Angeles FC.

anotó el gol decisivo del triunfo 2-1 para Los Angeles FC. El atacante gritó “Pa’ casa” a la afición de Alajuelense durante su festejo.

a la afición de Alajuelense durante su festejo. La cuenta oficial de LAFC replicó la frase provocadora en sus plataformas digitales.