¡OFICIAL! América confirma a Olimpia una noticia que sacude la eliminatoria de la Concachampions 2026

El América sigue sufriendo con nuevas bajas previo a la eliminatoria en la que enfrentará al Olimpia por la Liga de Campeones de la Concacaf, donde el club hondureño buscará dar la sorpresa.

El cuadro mexicano hizo oficial la salida del futbolista francés Allan Saint-Maximin, luego que sus hijos sufrieran racismo, según denunció el propio jugador.

La incómoda situación provocó que el jugador se replanteará su estadía en México y pidió salir del club, petición que el club aceptó y ahora el francés buscará un nuevo destino.

Por su parte, el periodista Alex de la Rosa aseguró que la realidad es que el jugador tuvo diferencias con André Jardine, pero esa información no ha sido confirmada ni por el jugador ni por el club.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, escribió el club en su cuenta de X.

No es la única salida

Además del francés, el América también confirmó la salida de Álvaro Fidalgo, el jugador llegará al Real Betis, según la información del periodista Mauricio Ymay.

“Es un tema personal, él tiene el sueño de jugar en Europa. Tiene ofertas sobre la mesa, sobre todo en España, donde creció, donde vivió y hay que respetar este momento”, dijo el entrenador del América André Jardine.

