“Propuesta”: Motagua golpea a Jeaustin Campos y le robaría fichaje procedente de Costa Rica

Jeaustin Campos tiene sus planes con Real España tras confirmarse de que iba a seguir como entrenador de La Máquina en el Apertura 2026.

Motagua ha tomado la iniciativa en el mercado de fichajes y ya presentó una propuesta al extremo hondureño Jesús Batiz, quien se encuentra actualmente como agente libre.

Batiz, de 26 años, es un viejo deseo de la directiva del Ciclón Azul. Tras confirmarse la baja del brasileño Romario Da Silva, el cuerpo técnico ve en Batiz al sustituto ideal para reforzar el ataque por las bandas de cara al próximo torneo.

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Una pieza codiciada en Centroamérica

El camino para asegurar su firma no será sencillo para las águilas. El jugador también está en el radar del Real España, equipo dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, que busca tentarlo para vestirse de aurinegro. “Motagua ya le hizo una propuesta al extremo, Jesús Batiz”, informa el periodista Álvaro de La Rocha.

Además, el entorno del futbolista ya rechazó una propuesta del Diriangén de Nicaragua y maneja algunas opciones para regresar al fútbol de los Estados Unidos en la USL (segunda división), una liga que Batiz conoce bien tras su paso por la MLS Next Pro con el filial del Toronto FC. Debido a esta fuerte competencia, la directiva del Motagua está presionando para cerrar el acuerdo lo antes posible.

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Jesús Batiz llega con el pase en su poder luego de rescindir su contrato con el Sporting FC de Costa Rica. Fuentes cercanas al jugador confirmaron que su etapa de seis meses con el club costarricense ha terminado definitivamente, abriendo la puerta para su regreso al balompié hondureño.

En los próximos días se definirá el futuro del atacante, pero el Motagua ya dio el primer paso firme para vestirlo de azul.

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En resumen

El Motagua ya le presentó una propuesta al extremo hondureño Jesús Batiz (26 años) para ocupar el puesto que dejó Romario Da Silva.

(26 años) para ocupar el puesto que dejó Romario Da Silva. El futbolista rescindió su contrato con el Sporting FC de Costa Rica tras seis meses ahí, por lo que puede negociar gratis con cualquier club.

Las Águilas presionan para ficharlo rápido, ya que Batiz también interesa al Real España y maneja ofertas en la USL de Estados Unidos.

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