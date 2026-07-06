¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones confirmadas de Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026

Portugal y España protagonizan una nueva edición del clásico ibérico por los octavos de final del Mundial 2026.

Este lunes 6 de julio, Portugal y España se verán las caras en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas, en una nueva edición del clásico ibérico que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026.

Publicidad

España llega tras eliminar a Austria con contundencia en la instancia anterior. La Roja ganó 3-0, sostuvo su solidez defensiva y volvió a apoyarse en Rodri, Pedri y Lamine Yamal como piezas centrales del esquema de Luis de la Fuente.

ver también Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 6 de julio, a qué hora y dónde ver

Portugal, en cambio, viene de clasificar de manera agónica y con polémica ante Croacia. El equipo dirigido por Roberto Martínez y capitaneado por Cristiano Ronaldo sufrió más de la cuenta, pero logró avanzar con un 2-1 que se resolvió sobre el final gracias a un cabezazo de Gonçalo Ramos en el minuto 94.

¿Juega Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo será titular en Portugal vs. España. A los 41 años, el máximo goleador del fútbol mundial volverá a ocupar el centro del ataque lusitano en un partido que promete ser imperdible.

Cristiano Ronaldo estará en el XI inicial de Roberto Martínez vs. España (Getty Images).

Publicidad

Alineaciones confirmadas de Portugal vs. España

Estas son las alineaciones del duelo entre lusos y españoles:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Felix; Cristiano Ronaldo.

Tweet placeholder

Publicidad

ver también Lamine Yamal vs. Cristiano Ronaldo a los 18 años: goles, títulos, salario, valor de mercado y más datos

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.

Tweet placeholder