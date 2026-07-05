Portugal vs. España: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles de cómo ver el partido de Portugal vs. España

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en el AT&T Stadium de Arlington. El partido pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo y tendrá uno de los cruces más fuertes de esta instancia.

Publicidad

ver también Cristiano Ronaldo Countdown: cuántos goles le faltan para llegar a los 1000 tras marcar en Portugal vs. Croacia

El duelo llega con dos selecciones invictas, pero con sensaciones distintas. Portugal viene de una clasificación sufrida ante Croacia, resuelta en el tiempo agregado, mientras que España avanzó con autoridad después de golear a Austria.

Será un clásico ibérico en formato de eliminación directa. Cristiano Ronaldo volverá a liderar a Portugal en una noche de máxima exigencia, mientras que España intentará sostener su buen momento con una mezcla de experiencia, control de juego y talento joven.

A qué hora juegan Portugal vs. España por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. España en Centroamérica

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Panamá: Tigo Sports Panamá.

Tigo Sports Panamá. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Publicidad

Cómo llega Portugal al partido contra España

Portugal llega a los octavos de final después de vencer 2-1 a Croacia en una llave muy trabajada. El equipo de Roberto Martínez empezó abajo en el marcador por el gol de Ivan Perisic a los 53 minutos, pero logró reaccionar en el tramo final.

Cristiano Ronaldo empató el partido a los 68 minutos y, cuando el cruce parecía encaminarse al tiempo extra, Gonçalo Ramos marcó el 2-1 a los 90+4’, tras una asistencia de Rafael Leão.

Publicidad

La selección lusa llega invicta en en el Mundial, con dos victorias y dos empates. Sin embargo, el triunfo ante Croacia también dejó algunas dudas en el funcionamiento, sobre todo por la dificultad que tuvo para controlar el partido durante varios tramos.

Para este cruce, Nélson Semedo figura como baja confirmada. Roberto Martínez deberá ajustar la estructura defensiva para enfrentar a una España que llega con mucha fluidez ofensiva y varios futbolistas capaces de romper líneas.

Publicidad

Cómo llega España al partido contra Portugal

España llega al cruce con una imagen más sólida. El equipo de Luis de la Fuente goleó 3-0 a Austria en la ronda anterior y resolvió el partido con autoridad, sin sufrir sobresaltos importantes.

Mikel Oyarzabal fue la gran figura con un doblete a los 36’ y 89’, mientras que Pedro Porro anotó el otro tanto a los 66’. La Roja volvió a mostrar control, paciencia y contundencia para resolver una llave de eliminación directa.

Publicidad

El presente español también es positivo: suma tres victorias y un empate en esta Copa del Mundo. Llega con confianza, con una estructura reconocible y con futbolistas en buen momento, especialmente en la mitad de la cancha y en el frente de ataque, aunque el otro punto fuerte es que aún no recibió goles.

La baja confirmada para este encuentro será Nico Williams. Su ausencia obliga a De la Fuente a buscar variantes por fuera, aunque España mantiene recursos de sobra con Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Oyarzabal como nombres de peso en los metros finales.

Publicidad

Portugal vs. España: Cristiano Ronaldo contra una Roja en crecimiento

El cruce en Arlington tendrá un peso especial por la rivalidad y por el momento de ambas selecciones. Portugal cuenta con jerarquía, experiencia y nombres capaces de decidir un partido en una jugada, pero viene de sufrir más de lo esperado ante Croacia.

España, en cambio, llega con mejores sensaciones colectivas. El equipo de Luis de la Fuente parece más estable en el manejo de los partidos y encontró respuestas ofensivas en distintos sectores del campo.

Publicidad

La clave puede estar en el ritmo. Si España logra controlar la pelota y atacar con paciencia, puede llevar a Portugal a correr detrás del balón. Si Portugal encuentra espacios para Leão, Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo, el partido puede abrirse rápido.

En una llave de eliminación directa, el margen será mínimo. El que mejor administre los momentos del partido tendrá una ventaja importante para meterse entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Publicidad

Posibles alineaciones de Portugal vs. España

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vítor Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Publicidad

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Quién es el árbitro de Portugal vs. España por el Mundial 2026

El árbitro designado para Portugal vs. España será Anthony Taylor, de Inglaterra. El juez tendrá a cargo uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

Publicidad

Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra).

Anthony Taylor (Inglaterra). Asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra).

Gary Beswick (Inglaterra). Asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra).

Adam Nunn (Inglaterra). Cuarto árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Felix Zwayer (Alemania). VAR: Bastian Dankert (Alemania).

ver también España eliminó a Austria y está en octavos de final del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega

Qué pasa si Portugal y España empatan

Si Portugal y España empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

Publicidad

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá por penales.