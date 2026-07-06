El presidente de Estados Unidos habló del caso de Folarin Balogun y nadie en el Mundial 2026 puede creer lo que admitió.

En un hecho sin precedentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que intervino directamente ante la FIFA y llamó a su presidente, Gianni Infantino, para exigir que se anule la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun. Gracias a esta maniobra, el máximo goleador del equipo de Mauricio Pochettino podrá disputar el decisivo cruce de octavos de final frente a Bélgica en Seattle.

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Aunque al comenzar su acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca el mandatario había bromeado diciendo que no quería saber “nada de soccer o de fútbol”, rápidamente cedió ante las preguntas de la prensa y terminó exponiendo los entretelones de una gestión que la FIFA, y en especial Infantino –con quien Trump mantiene una excelente relación–, hubieran preferido mantener en secreto.

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Trump expone a Infantino: “Soy bueno en estas cosas”

Folarin Balogun, autor de tres tantos en lo que va del certamen, había recibido una tarjeta roja directa por una dura entrada sobre el bosnio Tarik Muharemović durante la victoria por 2-0 de Estados Unidos en los dieciseisavos de final. Sin embargo, para el presidente estadounidense, el castigo carecía de sentido.

“Una cosa es sancionar a alguien por un partido, pero ¿cómo se le sanciona por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso. Así que sí, solicité una revisión por parte de la FIFA“, confesó Trump sin tapujos, admitiendo lo que horas antes había filtrado el diario The New York Times.

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El mandatario no se detuvo ahí y defendió la inocencia de su jugador, desestimando la gravedad de la falta: “Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo”.

Sospechas sobre el árbitro y críticas al VAR

En su encendida defensa, Trump también apuntó sus dardos contra el juez del encuentro, el brasileño Raphael Claus, y cuestionó el uso del VAR. Según el presidente de Estados Unidos, la infracción se revisó fuera de los protocolos establecidos.

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“Fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí (…), y este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su pasado, lo expulsó”, disparó Trump y apuntó que la jugada se analizó en cámara lenta, distorsionando la realidad del impacto. “Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es muy diferente”.

Trump e Infantino, juntos en el salón oval de la Casa Blanca. (Getty Images)

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Escándalo internacional: la respuesta de Bélgica y la UEFA

La inédita intromisión de un Jefe de Estado para indultar a un jugador en plena cita mundialista provocó un terremoto institucional. La decisión de la FIFA de ceder ante la presión de la Casa Blanca permitirá que Balogun esté disponible para el choque de octavos de final de este martes.

Y las reacciones en Europa no se hicieron esperar: por un lado, la Federación Belga (RFBA) emitió un correo formal a la FIFA que funciona como una solicitud de apelación, advirtiendo que tomarán todas las medidas legales y deportivas necesarias para revertir la anulación del castigo.

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Además, la UEFA, ente rector del fútbol europeo, lanzó un durísimo comunicado en el que aseguró que que “se ha cruzado una línea roja” con esta decisión, ya que compromete severamente el trato justo, transparente e igualitario para todos los equipos que participan en la competición.

Ajeno a las críticas europeas y fiel a su estilo, Donald Trump decidió dar por cerrado el tema celebrando su victoria diplomática a través de su red social, Truth Social, con un escueto pero contundente mensaje: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

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En síntesis