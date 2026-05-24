Honduras consternada por la causa de muerte de Julio César Núñez, reconocido periodista: “Aguanta Corazón”

El periodismo deportivo de Honduras está de luto. Este día se confirmó el lamentable fallecimiento en Tegucigalpa del querido narrador y comentarista Julio César Núñez, una de las voces más emblemáticas y respetadas de la radiodifusión y la televisión nacional.

Nacido en Uruguay pero hondureño por adopción, Núñez dejó una huella imborrable en el país tras más de dos décadas de exitosa trayectoria, siendo especialmente recordado por su icónica frase: “¡Aguanta corazón!”.

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¿Quién era Julio César Núñez?

Julio César Núñez nació el 16 de julio de 1954 en Uruguay. Llegó a Honduras hace más de 20 años gracias a la recomendación de figuras del fútbol que reconocieron su enorme talento y conocimiento. Aunque su primer intento de llegar al país no prosperó, fue un 25 de mayo (curiosamente el Día del Periodista Hondureño) cuando finalmente arribó para integrarse a un proyecto radial.

Con el tiempo, su extraordinaria voz y profesionalismo lo llevaron a convertirse en el director del área deportiva de la cadena de radios HRN y en un pilar fundamental de los comentarios en el canal Televicentro. Figuras de los medios de comunicación locales lo recuerdan hoy como una voz inigualable que quedará grabada por siempre en la historia de la radiodifusión catracha.

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Su famosa frase “¡Aguanta corazón!” nació originalmente en Uruguay durante una transmisión de ciclismo, dedicada a una competidora que lo daba todo en solitario. Sin embargo, en Honduras la frase se volvió inmortal al aplicarla en los momentos más dramáticos e infartantes de la clasificación de la Selección Nacional al Mundial de Sudáfrica 2010.

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La causa de su muerte

En los últimos días, el comunicador enfrentó serias complicaciones de salud. Su esposa fue la encargada de confirmar la triste noticia de su partida en horas de la mañana.

La salud de Núñez ya había pasado por una dura prueba en septiembre de 2013, cuando sufrió una grave crisis a causa de un enfisema pulmonar que lo mantuvo en coma durante una semana. A pesar de que uno de sus pulmones quedó severamente afectado, el periodista logró recuperarse gracias a una vida ordenada y ejercicio, considerando esa fecha como un “segundo nacimiento”. Lamentablemente, tras nuevos quiebres de salud en las últimas horas, su cuerpo no resistió más.

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Honduras despide hoy no solo a un gran profesional del micrófono, sino a un hermano que adoptó a esta tierra como su hogar y que enseñó a todo un país a hacer que el corazón aguantara en cada jugada. Descanse en paz, don Julio César Núñez.