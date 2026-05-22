Casi pierde el pie y ahora se revela la verdad ¿Podrá Romario Da Silva volver a jugar con Motagua?

El doctor que estuvo en la cirugia de Romario Da Silva habló de cómo está el brasileño.

Romário da Silva, jugador de Motagua, sufrió una de las lesiones más graves y alarmantes de su carrera deportiva. El impacto fue tan fuerte que el jugador estuvo a un paso de perder el pie debido a la magnitud del daño en su tobillo.

Afortunadamente, tras una cirugía de reconstrucción muy amplia de tres horas, los médicos lograron salvar su extremidad. El panorama inicial era devastador, pero los doctores hicieron un gran trabajo para fijar los huesos y reparar la zona.

ver también Exclusiva con Mario Moncada: la oferta que David Suazo hizo por Dereck y el mensaje para Maynor Figueroa

A pesar de la gravedad de la situación, el cuerpo médico se siente muy optimista con su evolución. El plan definitivo es que Romario vuelva a jugar al fútbol profesional, aunque todavía no se sabe cuánto tiempo tardará en regresar.

El estado de salud de Romário da Silva

¿Qué tan compleja fue la cirugía?

“La lesión fue muy compleja, estamos hablando de que casi pierde el pie. La cirugía fue una reconstrucción bien amplia: ligamentos, cápsula articular y fijación de hueso, pero todo salió muy bien en una operación que duró tres horas. Antes de esto tuvo dos cirugías previas de limpieza y eso nos ahorró tiempo”, comenzó explicando a diario Diez en una entrevista el doctor José Avilez.

¿Cuál fue el mayor reto al principio?

“La lesión es casi severa, casi pierde el pie, y lo principal en las primeras horas es que no se infectara. Ya en la parte psicológica, ver los videos, lo que escribían los medios, si volverá a jugar o no, también eso lo carga. Las primeras horas fueron complejas para él, pero la evolución fue muy buena”.

Publicidad

Publicidad

¿Qué viene ahora en su recuperación?

“En estas primeras dos semanas, que desinflame y que no se infecte y, una vez que eso ocurra, comenzamos el periodo de recuperación, y esto depende de cada persona. La herida donde se expuso el hueso fue muy grande y luego se tuvo que hacer otra cirugía a nivel del tobillo para poner placas y tornillos”.

ver también Mientras Olimpia hace brutal barrida, se filtra la decisión que tomará Jorge Benguché y en Costa Rica ya lo saben

El riesgo de perder el pie fue real…

“Una lesión sumamente grave que estuvo a punto de perderlo; no solo era su carrera deportiva, sino de perder una extremidad, así de grave fue, pero vamos bien como le he explicado”.

Publicidad

¿Podrá volver a jugar al fútbol?

“Fíjese que él ha evolucionado muy bien. Podríamos pensar de que ya no puede seguir jugando, pero la verdad es que yo me siento optimista. En ningún momento pensamos que no, el plan es que regrese, pero no sabemos el tiempo”.