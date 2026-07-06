Si España le gana a Portugal: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

España es la gran favorita para llevarse el duelo contra Portugal por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

España afronta este lunes 6 de julio una de las pruebas más importantes de su Mundial 2026. La Roja enfrenta a Portugal en el AT&T Stadium de Dallas por los octavos de final, en un clásico ibérico que puede marcar el camino de ambos seleccionados en la fase eliminatoria.

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El cuadro ya tiene en vista el siguiente cruce: si España elimina a Portugal, jugará los cuartos de final contra Estados Unidos o Bélgica, que se enfrentan más tarde por la misma parte de la llave. Para el equipo español, sería otro desafío fuerte después de medirse con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

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Estados Unidos o Bélgica, el rival de España si elimina a Portugal

Si España le gana a Portugal, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de Estados Unidos vs. Bélgica.

En el escenario de que sea Estados Unidos, España jugaría contra uno de los anfitriones del Mundial. Sería un partido cargado de presión ambiental, con la selección estadounidense empujada por su gente y con la posibilidad de alcanzar una instancia histórica.

En caso de que sea Bélgica, España tendrá por delante un cruce europeo de mucha jerarquía. Los Diablos Rojos cuentan con futbolistas de experiencia internacional y ya sabe lo que es competir en fases decisivas, por lo que la Roja tendría otro examen de alto nivel.

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De cualquier manera, España primero necesita superar a Portugal, uno de los rivales más incómodos que podía encontrar en octavos.

Cuándo jugaría España los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Portugal vs. España se disputará el viernes 10 de julio de 2026.

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El encuentro está programado para la 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 2:00 p.m. de Panamá.

El ganador de esa llave avanzará a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría España si pasa a cuartos

Si España derrota a Portugal, jugará los cuartos de final en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.

Ese estadio recibirá el cruce entre el vencedor de Portugal vs. España y el ganador de Estados Unidos vs. Bélgica, una llave que puede dejar un partido muy atractivo por estilos, figuras y contexto.

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España, ante una prueba grande contra Portugal

Antes de proyectar los cuartos de final, España deberá superar un partido de enorme peso ante Portugal. La Roja llega con una generación joven, intensa y con mucho talento, liderada por figuras como Lamine Yamal, Pedri y otros nombres que le dan volumen ofensivo al equipo.

Portugal, sin embargo, representa un obstáculo de máxima exigencia. Tiene experiencia, variantes en ataque y a Cristiano Ronaldo como símbolo de una selección que busca seguir compitiendo por el título.

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Si España logra eliminar a Portugal, dará una señal fuerte al resto del torneo: dejará afuera a una potencia europea y quedará a solo un partido de las semifinales.

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