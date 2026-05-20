“Su etapa en Costa Rica ha finalizado”: Andrés Carevic recibe firme noticia desde Honduras

Desde Honduras le ha llegado una firme información a Andrés Carevic, técnico del Sporting FC de Costa Rica.

Desde que Herediano se coronó campeón de la Liga de Costa Rica, el mercado se ha comenzado a mover con mucha más intensidad para todos los clubes afiliados a la Liga Promerica.

El club que más reporta jugadores de nacionalidad hondureña es el Sporting FC, que cuenta con Alex López, Carlos Pineda y Jesús Batiz, este último le ha generado noticias al entrenador Andrés Carevic.

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Andrés Carevic tiene una nueva baja en Sporting FC

Desde suelo catracho han informado que el DT no podrá contar más con los servicios de Batiz para el torneo Apertura, ya que rescindió contrato con los albinegros.

Álvaro de la Rocha ha confirmado que “fuentes cercanas aseguran que su etapa en Costa Rica ha finalizado. Estados Unidos y Honduras, opciones”.

Recordemos que Andrés Carevic contó con Batiz también en Cartaginés y ante su buen rendimiento lo llevó al Sporting, la historia juntos solo duró seis meses.

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Para Jesús ahora su destino se mueve, según la información, entre Estados Unidos y Honduras. En suelo catracho siempre ha sonado para Motagua y no sorprendería verlo con la camisa del Azul Profundo.

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En resumen

El futbolista hondureño Jesús Batiz rescindió su contrato con el equipo costarricense, por lo que no jugará el torneo Apertura bajo la dirección de Andrés Carevic.

rescindió su contrato con el equipo costarricense, por lo que no jugará el torneo Apertura bajo la dirección de Andrés Carevic. A pesar de que Carevic ya había dirigido con éxito a Batiz en el Cartaginés y decidió llevarlo al Sporting FC, la historia de ambos en este club solo duró seis meses.

ya había dirigido con éxito a Batiz en el Cartaginés y decidió llevarlo al la historia de ambos en este club solo duró seis meses. Tras confirmarse que su etapa en Costa Rica ha finalizado, el destino de Batiz se debate entre ofertas de Estados Unidos y Honduras, donde suena fuertemente para unirse al Motagua.

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