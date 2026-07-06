Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 6 de julio, a qué hora y dónde ver

Conozca todos los detalles de cómo ver los partidos de hoy 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa este lunes 6 de julio con dos partidos por los octavos de final. La jornada tendrá acción en Arlington y Seattle, con dos cruces de alto impacto y dos boletos a cuartos de final en juego.

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ver también Portugal vs. España: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

La actividad comenzará con Portugal vs. España en el AT&T Stadium, en un clásico ibérico de eliminación directa, y seguirá con Estados Unidos vs. Bélgica en el Lumen Field de Seattle, donde el anfitrión buscará seguir con vida ante una selección europea de mucha jerarquía.

Para Centroamérica, habrá fútbol desde el mediodía hasta la noche. A continuación, repasamos quiénes juegan hoy, a qué hora será cada encuentro y dónde verlos EN VIVO en la región.

Portugal vs. España: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Portugal y España abrirán la jornada de este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el AT&T Stadium de Arlington y pondrá frente a frente a dos selecciones invictas en el torneo.

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

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El partido comenzará a las 3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Panamá: Tigo Sports Panamá.

Tigo Sports Panamá. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Portugal llega después de vencer 2-1 a Croacia en una llave muy trabajada. El equipo de Roberto Martínez empezó abajo por el gol de Ivan Perisic, pero lo dio vuelta con tantos de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, este último en el tiempo agregado.

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España, por su parte, viene de golear 3-0 a Austria con doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro. La Roja llega con mejores sensaciones colectivas, tres victorias y un empate en esta Copa del Mundo, además de un dato fuerte: todavía no recibió goles.

Estados Unidos vs. Bélgica: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Estados Unidos y Bélgica cerrarán la jornada de este lunes por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Lumen Field de Seattle, con el anfitrión buscando aprovechar el empuje de su gente ante una selección belga que llega fortalecida por una remontada de mucho carácter.

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Estos son los horarios para Centroamérica:

6:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 8:00 p. m. ET y 5:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

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Estados Unidos llega después de vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina, con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. La gran novedad en la previa es que Balogun finalmente quedó habilitado para jugar pese a la roja recibida en la ronda anterior, por lo que Mauricio Pochettino podrá contar con su referencia ofensiva.

Bélgica avanzó tras vencer 3-2 a Senegal en tiempo extra, después de estar 0-2 abajo. Romelu Lukaku descontó, Youri Tielemans empató sobre el final y el propio mediocampista marcó el gol de la clasificación al 121’. El equipo de Rudi García no llega sobrado, pero sí con un envión anímico importante.

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Qué pasa si hay empate en los partidos de hoy

Los dos partidos de este lunes corresponden a los octavos de final del Mundial 2026, por lo que no pueden terminar igualados.

Si Portugal vs. España o Estados Unidos vs. Bélgica empatan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Serán dos períodos suplementarios de 15 minutos cada uno.

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Si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá por penales.

ver también Estados Unidos vs. Bélgica: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

Datos clave

Este lunes 6 de julio se juegan dos partidos por los octavos de final del Mundial 2026.

Portugal enfrenta a España en el AT&T Stadium de Arlington.

Estados Unidos juega contra Bélgica en el Lumen Field de Seattle.

Portugal vs. España comenzará a la 1:00 p. m. de Centroamérica y 2:00 p. m. de Panamá.

Estados Unidos vs. Bélgica comenzará a las 6:00 p. m. de Centroamérica y 7:00 p. m. de Panamá.

Balogun quedó habilitado para jugar con Estados Unidos pese a la roja ante Bosnia y Herzegovina.

Los ganadores avanzarán a los cuartos de final.

Si hay empate en cualquiera de los dos partidos, habrá tiempo extra y, de persistir la igualdad, penales.