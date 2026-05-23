Motagua vs. Marathón: a qué hora y por dónde ver la gran final de la Liga Nacional de Honduras

Todo se definirá en Tegucigalpa tras el empate 1-1 en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Motagua busca la 20 y Marathón su décimo título.

Motagua y Marathón se juegan este domingo 24 de mayo el todo por el todo para definir al nuevo campeón del Clausura 2026 en la Liga Nacional de Honduras tras haber empatado 1-1 en la final de ida en San Pedro Sula.

Los dirigidos por Javier López llegan con el impulso de haber sacado un buen resultado en el estadio Morazán y que ahora con el apoyo de su gente intentarán resolver el partido que los tiene cerca del título 20 en su historia.

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El Ciclón Azul llegará con el plantel completo a excepción de Romario Da Silva, quien sufrió una terrible luxofractura en su tobillo derecho y que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos cuatro meses.

Por su parte, los de Pablo Lavallén llegan con confianza y con la mirada puesta en levantar su décima copa. El gol anotado por Brian Farioli al cierre del partido de ida, los llena de ilusión y salir al terreno para dar todo.

El Monstruo Verde no podrá contar con su gran figura Alexy Vega que en la primera final sufrió la rotura del tendón de Aquiles que lo dejará fuera por al menos nueve meses.

Datos relevantes

El árbitro Said Martínez será el encargado de impartir justicia en la gran final en compañía de sus asistentes Walter López y Cristian Ramírez; el cuarto árbitro será Luis Mejía.

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El cuadro verde solo ha vencido una vez en finales a Motagua en Tegucigalpa y fue en el partido de ida en el Clausura 2003 con Flavio Ortega como entrenador.

¿A qué hora será la final Motagua vs. Marathón?

El juego está programado para dar inicio a las 5:00 de la tarde (hora de Honduras) y se disputará en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa, capital de Honduras.

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¿Por dónde ver la final Motagua vs Marathón?

El partido será transmitido a través del canal, app y web de Deportes TVC, además podrás seguir el minuto a minuto por Fútbol Centroamérica.