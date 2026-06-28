Mercado de fichajes en Honduras: altas, bajas y rumores de Olimpia, Motagua y Real España durante el Mundial 2026

El mercado de fichajes no se detiene y en Honduras los clubes siguen buscando perfiles para reforzarse de cara al nuevo torneo de la Liga Nacional.

Mientras el Mundial 2026 acapara la atención del fútbol internacional, los clubes hondureños aceleran la planificación del torneo Apertura. Olimpia, Motagua y Real España han comenzado a mover sus plantillas entre incorporaciones, salidas y negociaciones para hacerle frente a una nueva temporada.

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En esta ocasión, en Fútbol Centroamérica hacemos un repaso de cómo avanza el mercado de fichajes los tres clubes en Honduras que siguen conformando su plantilla para pelear en todas las competiciones.

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El mercado de Olimpia

El cuadro digirido por el uruguayo Eduardo Espinel ya dio inicio a su pretemporada con la mirada puesta en la Supercopa, Liga Nacional y la Copa Centroamerica, este último, torneo internacional que su afición exige ganar.

En el cuadro olimpista destacan bajas como las de José Mario Pinto, Jerry Bengtson y hasta Carlos Sánchez, futbolistas que terminaron su relación con el club tras varios años vistiendo sus colores.

Las bajas: Jerry Bengtson, Elison Rivas, Carlos Sánchez, José Mario Pinto, Facundo Queiróz, Josman Figueroa, Santiago Ramírez y Agustín Mulet.

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Las altas: Cristian Canales, Jean Jack Baptiste (regresa de préstamo) Jainer Bermúdez, Carlos Cuello, Nicolas Dibble y Kilmar Peña.

Además de esos fichajes confirmados, Olimpia espera cerrar dos o tres llegadas más sobre todo que refuercen la parte ofensiva, considerando que posee tres cupos de extranjeros que su entrenador desea cubrir.

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El mercado de Motagua

Otro de los clubes que aparece en escena es el actual campeón del fútbol de Honduras. El Motagua que dirige el español Javier López, también ha estado activo en el mercado de fichajes para pelear por los tres torneos.

El Ciclón Azul ha sufrido bajas importantes, pero que también ha ido cubriendo de forma gradual con la incorporación de futbolistas que prometen dar mayor solidez al plantel en este segundo semestre del año.

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Las bajas: Marcelo Santos, Jhon Kleber Oliveira, Carlos Zapatilla Mejía y Carlos Meléndez.

Las altas: Valerio Marinacci y Jesús Bátiz.

Si bien, en Motagua el movimiento en el mercado ha sido menor, no se descarta que el club azul siga sumando nuevas incorporaciones en las próximas semanas y uno de los nombres que suena es Jeffry Miranda que tras no resolver su futuro en Europa, vestirá los colores del campeón nacional.

Los movimientos en Real España

Del lado de Real España, el mercado de fichajes parece estar más tranquilo. Si bien, el club ha sufrido varias bajas, el equipo de Jeaustin Campos planea realizar pocos fichajes ya que solamente pelearán por la Liga Nacional en esta segunda fase del año.

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Para la directiva de La Máquina las renovaciones de Jhow Benavídez y Luis “Buba” López eran su principal prioridad para lo que viene.

Las altas: Jeffry Ramos y Marcelo Pereira

Las bajas: Julio Rodríguez (regresa a Plaza Amador de Panamá), Exon Arzú (regresa a Houston Dynamo), Jean Jack Baptiste (regresa a Olimpia), Césa Romero, Anfronit Tatum.

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El club aurinegro no ha cerrado la puerta a una nueva incorporación y está negociando con el volante panameño de 24 años Abdul Knight, quien ya recibió el visto bueno de Jeaustin Campos para formar parte de su plantel.