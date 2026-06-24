Nadie lo vio venir: destapan el nuevo club de Erick Puerto en Europa

Erick Puerto tiene nuevo equipo tras dejar Platense y este miércoles se ha confirmado su destino europeo para dejar Honduras.

El fútbol hondureño celebra la exportación de un nuevo talento. Erick Puerto, la gran sensación ofensiva del Platense, ha hecho las maletas para emprender el viaje más importante de su carrera profesional: jugar en el viejo continente.

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El delantero catracho se marcha cedido por seis meses con opción de compra al histórico FC Bate Borisov de Bielorrusia, un club con amplio recorrido en competencias europeas. El atacante abordó el avión este miércoles con la ilusión de consolidarse en el extranjero.

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Yio Puerto cumple su sueño de jugar en Europa

La oportunidad no le llega por casualidad. Puerto viene de firmar un año espectacular en la Liga Nacional, donde se cansó de romper redes con la camiseta del Platense durante el ciclo 2025-2026. Sus estadísticas hablan por sí solas:

Torneo Apertura: 17 goles

17 goles Torneo Clausura 2026: 8 goles

8 goles Total de la temporada: 25 gritos de gol

Su tremendo olfato goleador no pasó desapercibido en el ámbito local. Los dos gigantes de la capital, Olimpia y Motagua, intentaron tentarlo para mantenerlo en el país. Sin embargo, el deseo del futbolista y la visión de la directiva de los “escualos” apuntaban a un solo norte: dar el gran salto internacional.

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A partir de ahora, las portadas y los retos de Yio Puerto estarán en Bielorrusia. El Bate Borisov es el equipo más laureado de esa nación y una vitrina ideal para que el hondureño demuestre que sus goles también pueden celebrar en territorio europeo.