Este domingo se juega la Supercopa contra Herediano y Alajuelense tiene importantes novedades en su planilla.

La Liga Deportiva Alajuelense ya está lista para empezar una nueva temporada. Después de lo que fue la llegada de Ismael Rescalvo y de varios refuerzos, el equipo cerró este fin de semana su preparación con el último amistoso y ya piensa en lo que será el partido de Supercopa que jugará este domingo ante Herediano.

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Ese partido en el Fello Meza será la antesala del Apertura 2026 que comenzará el fin de semana del 26 de julio tras la finalización del Mundial, por lo que los rojinegros ya lucen en forma para encarar los compromisos que vienen.

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Balance positivo en la pretemporada manuda

Alajuelense concluyó su etapa de fogueos de pretemporada con un balance sumamente favorable, registrando tres victorias y un empate en sus cuatro compromisos disputados. El equipo rojinegro demostró un notable poderío ofensivo y solidez en sus líneas al anotar 14 goles y recibir únicamente tres. Sus encuentros de preparación incluyeron a rivales como Pérez Zeledón (2-2), San Carlos (2-1), Rancho Santa Ana de Nicaragua (7-0) y, finalmente, el Tepatitlán de México, al cual vencieron con un contundente 3-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar, sus delanteros mexicanos, lograron anotar en varios partidos: fueron los autores de los tantos en el 2-1 a San Carlos mientras que Cisneros le clavó un doblete a Rancho Santa Ana en un partido en el que Zaldívar también festejó.

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Por su parte, el director técnico del club, Ismael Rescalvo, se mostró satisfecho con el rendimiento general de la plantilla, destacando que, más allá de los marcadores, estas victorias son fundamentales para construir una mentalidad ganadora y consolidar la identidad del equipo en el ataque. Jugadores como Yeison Molina también resaltaron el exigente trabajo físico realizado durante estas semanas para llegar en óptimas condiciones. Con la pretemporada finalizada, el equipo concentra ahora todas sus energías en su primer reto oficial de la temporada: el partido por la Super Copa frente al Herediano.

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Cisneros quiere seguir dándole alegrías a Alajuelense. (Unafut)

Roan Wilson Llega con Ilusión a la Liga

El mediocampista costarricense Roan Wilson fue anunciado como el nuevo refuerzo de Alajuelense para la temporada 2026-2027, luego de haber adquirido experiencia internacional jugando en el fútbol de Portugal. En sus primeras declaraciones, Wilson no ocultó su emoción por integrarse al proyecto manudo, asegurando que se siente inmensamente feliz por la oportunidad y motivado por ayudar a la institución a sumar nuevos trofeos. El jugador destacó además el gran ambiente en el camerino y el excelente recibimiento que tuvo por parte de compañeros con los que ya había compartido anteriormente.

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Definiéndose como un volante “box to box”, Wilson afirma que su paso por Europa le brindó un importante aprendizaje táctico y una mayor madurez profesional, cualidades que espera plasmar en la cancha bajo las órdenes de Ismael Rescalvo. Aunque es consciente de que existe una competencia interna muy fuerte dentro del plantel, se mostró seguro de su capacidad para ganarse un puesto y aportar tanto en la defensa como en la ofensiva. Finalmente, aprovechó para enviarle un mensaje a la afición, comprometiéndose a dar su máximo esfuerzo en busca de conquistar el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

Roan Wilson, uno de los fichajes de Alajuelense.

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Alajuelense y Herediano se enfrentarán por la Supercopa

Alajuelense disputará el título de la Supercopa frente a Herediano el próximo domingo 12 de julio a las 5:00 pm. El trascendental encuentro se llevará a cabo en el Estadio José Rafael “Fello” Meza y enfrentará al rojinegro, campeón del Torneo Apertura 2025, frente al Team, monarca del Torneo Clausura 2026.

Las entradas para este compromiso ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital autorizada, con precios que van desde los ₡6.000 en los sectores de sombra y platea lateral, hasta los ₡10.000 en la localidad de palco. La dirigencia rojinegra hizo un llamado formal a toda su afición para que asista masivamente con la intención de teñir las graderías con sus colores y apoyar al equipo en este importante reto deportivo.

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