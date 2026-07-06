“Recibí una llamada de Donald Trump”: Gianni Infantino admite la intervención de Estados Unidos que prende fuego el Mundial 2026

El presidente de la FIFA rompió el silencio por el escándalo Folarin Balogun: defendió la independencia del Comité Disciplinario, pero reconoció que recibió una llamada de Donald Trump.

Este lunes, Estados Unidos y Bélgica se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que quedó completamente opacada por un escándalo sin precedentes que involucra a Folarin Balogun, a Donald Trump y a la FIFA.

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Balogun, delantero estadounidense, había sido expulsado por el árbitro brasileño Raphael Claus en el duelo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina. Por esa tarjeta roja, el atacante automáticamente debía cumplir una fecha de suspensión y perderse el cruce frente a Bélgica.

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Pero la FIFA resolvió dejar la sanción en suspenso durante un año, lo que le permite jugar el partido aunque la roja se mantiene en su registro disciplinario. Una situación completamente insólita.

Donald Trump agrandó el escándalo

Para agrandar la polémica, el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció públicamente que contactó al órgano presidido por Gianni Infantino para que revisara el fallo porque consideraba que la expulsión no había sido justa.

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UEFA calificó la medida como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”, mientras que la Federación de Bélgica expresó su sorpresa y presentó un reclamo formal por la habilitación del delantero estadounidense.

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La explicación de Infantino no apaga el escándalo

Ante este escenario, Gianni Infantino no tuvo otra opción que salir a aclarar la situación, aunque su mensaje probablemente no contribuya a calmar las aguas. A través de un comunicado oficial, el presidente de la FIFA se desligó de la decisión del Comité Disciplinario y defendió la independencia de sus órganos judiciales, pero también admitió haber recibido la llamada de Trump.

“He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA.

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“Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre.

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“Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes. Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé.

“Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento.”

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Más allá de la explicación de Infantino, el hecho concreto es que Trump utilizó su poder político como herramienta de presión y FIFA terminó tomando la decisión que favorecía los intereses norteamericanos en la Copa del Mundo que los tiene como anfitriones.