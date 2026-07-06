Quién es Unai Simón, el arquero de España que rompió un récord histórico y va por el Guante de Oro en el Mundial 2026

El arquero es una de las claves defensivas de España, rompió una marca histórica de imbatibilidad en Copas del Mundo y llega al cruce ante Portugal como candidato al Guante de Oro.

Que España sea uno de los grandes candidatos a levantar el trofeo del Mundial 2026 no se debe solo al desequilibrio que le aporta Lamine Yamal en ofensiva o al aplomo de Rodri y el cerebro de Pedri en el mediocampo, sino también a la seguridad de su última línea.

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Sin ir más lejos, La Roja es el único equipo que todavía no recibió goles en el certamen, y un sostén fundamental para esa estadística es el trabajo de Unai Simón.

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El impresionante récord de Unai Simón

El arquero llega al duelo con Portugal manteniendo el récord de mayor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales: alcanzó los 519 minutos consecutivos sin recibir goles y superó el registro histórico de Walter Zenga, que había estado 517 minutos invicto con Italia en el Mundial de 1990.

Hasta ahora, Unai Simón ha sido imbatible en el Mundial 2026 (Getty Images).

La racha se construye entre Qatar 2022 y el Mundial 2026: incluye los minutos finales ante Japón en la fase de grupos, el fatídico 0-0 contra Marruecos y los cuatro encuentros con arco en cero de España en esta Copa, incluido el 3-0 ante Austria. Por eso, el arquero del Athletic Bilbao aparece como uno de los principales candidatos a ganar el Guante de Oro.

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Quién es Unai Simón

Unai Simón Mendibil nació el 11 de junio de 1997 en Gasteiz, Álava, y mide 1,90 metros. Milita en el Athletic Bilbao y lleva el número 1 en el equipo vasco, donde se consolidó como titular después de formarse en la cantera de Lezama.

Simón quiere seguir estirando su racha sin recibir goles ante Cristiano Ronaldo (Getty Images).

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Su camino en clubes está completamente ligado al Athletic. Llegó a Lezama en la temporada 2011-12, cuando tenía 14 años, tras pasar por Aurrerá Vitoria; luego hizo el recorrido por las categorías inferiores, Basconia y Bilbao Athletic, antes de saltar al primer equipo. Su debut como profesional fue el 20 de agosto de 2018 ante Leganés, en LaLiga, y actualmente acumula ocho temporadas y 264 partidos oficiales con el club.

Su carrera con España

Con la Selección Española, Simón empezó a ganar terreno desde su primera convocatoria absoluta en agosto de 2020. Antes ya había sido campeón europeo Sub-19 y Sub-21, y luego sumó una medalla de plata olímpica en Tokio 2020.

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En la mayor, fue parte del ciclo que ganó la UEFA Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, títulos que terminaron de consolidarlo como uno de los arqueros más importantes del fútbol español reciente.