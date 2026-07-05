Insólita lesión: figura de Inglaterra salió en camilla tras los festejos y se perdería lo que queda del Mundial 2026

Thomas Tuchel perdería a otro jugador para lo que le queda del Mundial 2026 a Inglaterra.

Este domingo, Inglaterra se quedó con la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Los Tres Leones se impusieron por 3-2 ante México en el Estadio Azteca, pero no todo fue alegría porque en el final se dio una terrible situación para una de sus figuras.

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¿Qué le pasó a Jordan Henderson tras los festejos de Inglaterra?

Jordan Henderson, que no vio minutos en el partido contra el Tri, se lesionó después de festejar la victoria de su país. El mediocampista intentó saltar las vallas publicitarias para regresar al campo, pero sufrió una dura caída que lo dejaría fuera del Mundial.

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En la rueda de prensa, Thomas Tuchel dio declaraciones con la BBC Sport y dejó una muy mala impresión acerca de la lesión que le puede costar la Copa del Mundo al futbolistas que actualmente pertenece al Brentford.

“No pinta bien, no pinta bien… Jordan se cayó y se lesionó la muñeca, tiene muy mala pinta“, comentó el entrenador. Henderson debió ser retirado por los médicos en camilla. No pudo marcharse a la zona de los camerinos por su propia cuenta.

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El jugador inglés parece haber caído con su peso sobre la zona de la muñeca. Las próximas horas serán claves para determinar si el mediocampista puede continuar con normalidad su presencia en el campamento de los Tres Leones. Teniendo en cuenta las palabras de Tuchel, podría haber sido lo último en este Mundial.

Jude Bellingham, autor de un doblete contra México también habló sobre lo sucedido: “Está algo complicado, pero nuestro equipo médico lo tiene todo bajo control. Probablemente sea mejor que no diga mucho. Estamos aquí para apoyarlo”.

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En resumen