Inglaterra sobrevivió a un partido muy bravo en el Azteca ante la selección local pero no salió ilesa de cara a los cuartos de final.

México se despidió del Mundial 2026 ante su gente en el estadio Azteca tras caer por 3-2 en un intenso partido frente a Inglaterra por los octavos de final. Sin embargo, cuando todo parecía ser tristeza y desazón para la afición local, surgió una noticia que acaparó las miradas del mundo del fútbol: la FIFA impondrá un castigo sin precedentes a los ingleses por su comportamiento durante el encuentro.

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Desde el arranque del partido, el árbitro Alireza Faghani dejó en claro que no le temblaría el pulso. Apenas al primer minuto de juego, el mediocampista Declan Rice vio la tarjeta amarilla. Pero a medida que Inglaterra se imponía en el marcador, el juego brusco fue en aumento.

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Además de Rice, fueron amonestados Marc Guéhi, Nico O’Reilly y Jordan Henderson para un total de cuatro tarjetas amarillas. Y como si fuera poco, Jarell Quansah vio la tarjeta roja directa, lo que dejó a su equipo con diez hombres.

Esta lluvia de tarjetas llevó a que la Unidad Disciplinaria de la FIFA tomara medidas severas que no se habían visto hasta el momento en esta edición mundialista.

Jarell Quansah vio la roja por esta patada. (Getty Images)

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Inglaterra y una multa histórica por parte de la FIFA

De acuerdo con el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, cualquier selección que acumule cinco o más jugadores con sanciones disciplinarias en un solo partido incurre en “conducta inapropiada”.

Al sumar cuatro amarillas y una roja frente a México, Inglaterra cumplió con este criterio y se hizo acreedora a una sanción económica adicional.

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El castigo económico a Inglaterra:

55.000 dólares por las tarjetas: 40.000 dólares por las amarillas (10 mil cada una) más 15.000 dólares por la roja directa a Quansah.

40.000 dólares por las amarillas (10 mil cada una) más 15.000 dólares por la roja directa a Quansah. 15.000 dólares extra por “conducta inapropiada”: al haber alcanzado la marca de cinco jugadores sancionados, se aplica este castigo inédito en lo que va del Mundial 2026.

En total, la victoria que le dio a los ingleses el pase a los cuartos de final y que dejó fuera al dueño de casa les terminará costando una fuerte suma de dinero y un severo llamado de atención de cara a la recta final del torneo más importante del mundo.

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Aunque ahora, eso, poco le importa a Inglaterra, que ya piensa en su duelo frente a Noruega por un lugar en semifinales.

México también se lleva multas de la FIFA

México, al igual que Inglaterra, también recibió un castigo económico por parte de la FIFA. La Federación Mexicana de Fútbol deberá abonar una multa de 20.000 dólares debido a las tarjetas amarillas que recibieron los jugadores Jorge Sánchez y Johan Vásquez durante el partido, ya que el reglamento financiero de la competencia estipula una sanción automática de 10.000 dólares por cada amonestación.

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El árbitro Alireza Faghani sacó trjetas para los dos lados. (Getty Images)

En síntesis

Inglaterra venció 3-2 a México en octavos de final del Mundial 2026.

en octavos de final del Mundial 2026. Cinco tarjetas recibió Inglaterra: cuatro amarillas y una roja para Jarell Quansah.

cuatro amarillas y una roja para Jarell Quansah. Sanción de la FIFA a Inglaterra incluye 55.000 dólares y 15.000 adicionales.