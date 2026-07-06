Si Portugal le gana a España: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Portugal quiere cumplirle el sueño a Cristiano Ronaldo de ser campeón del mundo, pero antes tienen que vencer a España.

Portugal tiene por delante uno de los partidos más grandes de los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Roberto Martínez enfrenta a España este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, en una nueva edición de un clásico europeo que llega cargado de figuras, historia y tensión.

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La llave ya marca el próximo paso: si Portugal elimina a España, jugará los cuartos de final contra Estados Unidos o Bélgica, que se miden en el segundo turno de la jornada. Por eso, la selección de Cristiano Ronaldo puede quedar a un partido de las semifinales si logra superar a la Roja.

Estados Unidos o Bélgica, el rival de Portugal si elimina a España

Si Portugal le gana a España, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de Estados Unidos vs. Bélgica.

En ese caso de que sea Estados Unidos, Portugal se medirá contra uno de los anfitriones del torneo. Sería un cruce de enorme impacto por el contexto: un equipo local, con el impulso de su gente y con la posibilidad de meterse en semifinales ante una potencia europea.

Si es Bélgica, Portugal tendrá enfrente a una selección europea de jerarquía, con jugadores acostumbrados a competir en las grandes ligas y con experiencia en partidos de máxima exigencia. El duelo dejaría una llave muy fuerte entre dos equipos con aspiraciones de llegar lejos.

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En cualquiera de los dos escenarios, Portugal tendrá un desafío importante después de una prueba durísima ante España.

Cuándo jugaría Portugal los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Portugal vs. España se jugará el viernes 10 de julio de 2026.

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El encuentro está programado para la 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 2:00 p.m. de Panamá.

Ese cruce definirá a una de las selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Portugal si pasa a cuartos

Si Portugal derrota a España, jugará los cuartos de final en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.

Allí se disputará el partido entre el vencedor de Portugal vs. España y el ganador de Estados Unidos vs. Bélgica, una llave que puede tener condimentos muy fuertes: localía estadounidense o duelo europeo de alto nivel.

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Portugal, primero ante un clásico de máxima exigencia

Antes de pensar en Estados Unidos o Bélgica, Portugal deberá resolver uno de los cruces más pesados de los octavos. España llega con una generación joven, dinámica y con futbolistas capaces de cambiar el partido en cualquier momento.

Portugal, por su parte, cuenta con experiencia, jerarquía y nombres de enorme peso ofensivo. Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la escena, pero el equipo también tiene variantes como Bruno Fernandes, Rafael Leão y otras figuras capaces de romper un partido cerrado.

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Si Portugal supera a España, dará un golpe importante en el cuadro: eliminará a una candidata y quedará instalada entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

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