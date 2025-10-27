“Preocupa”: el problema que sufre Olimpia y que lo puede dejar fuera de la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

Olimpia derrotó a Real España en la Liga Nacional con varios suplentes y ahora pone todas sus fuerzas para la eliminatoria contra Alajuelense por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Eduardo Espinel, técnico del merengue, habló del problema que está sufriendo el club y que debe arreglar para el jueves. Primero que todo analizó el partido ante la Liga.

ver también Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado de la Champions Cup

“Vivirlo como se vive la profesión, mostrar tranquilidad por fuera, pero por dentro la ansiedad y, por supuesto, ante uno de los hechos más lindos que hay para jugar, que es una semifinal, para estar en una final de un campeonato internacional, que no se da todos los días, y bueno, y con la responsabilidad que lleva de estar en Olimpia. Más allá de que hicimos un buen trabajo en el partido de ida, lo dije en la conferencia de prensa: si no hacemos un trabajo excelente, va a ser difícil, pero bueno, las expectativas son de eso, de recuperar las energías a partir de mañana, ir planificando cada detalle y cada día para no errarle nosotros, como somos responsables de esa planificación, y bueno, tener la oportunidad de llegar en óptimas condiciones para el jueves y demostrar nuevamente que estamos capacitados para estar a la altura de este campeonato de semejante prestigio”.

Olimpia tiene un problema con sus jugadores, lesiones y suspensiones

“Preocupa, claro. No solamente la seguidilla de partidos, que creo que le pasa a la mayoría, o a los que están jugando Copa. Si no, hay que sobrellevar una presión también que es parte del tema mental, tema físico-mental. Cada vez hay más responsabilidad en el campeonato local. Cada vez quedan menos puntos por jugar y cada vez queda más cerca la definición del campeonato. Por más que nosotros queramos separar cuando jugamos una copa u otra, es imposible. Hay que estar metido, y más nosotros como entrenadores, en los dos aspectos, en los dos campeonatos. Pero nos preocupa porque realmente, lo he dicho, tenemos un plantel muy corto, donde la preocupación, más allá de que rinda o no rinda futbolísticamente, es que no tengamos para elegir, que no tengamos cantidad dentro del plantel para elegir”.

Y agregó: “Por ejemplo, hoy al estar (Jamir) Maldonado lesionado, Mulet suspendido, solamente teníamos dos volantes. O sea, los que jugaron, volantes centrales, con Jorge Álvarez con un desgaste que, sinceramente, yo tenía dudas que pudiera aguantar los 90 minutos. Entonces, eso es lo que nos preocupa, el no tener dentro del plantel que tenemos las opciones para elegir y, bueno, ahí tenemos que evitar eso. Como yo digo siempre, la frase mía es que no se caigan los soldados, para afrontar los dos compromisos que son totalmente estresantes y, por sobre todas las cosas, exigentes, y tenemos que estar a la altura”.

ver también Todo Alajuelense consternado con lo que dijo Eduardo Espinel y el dardo de Olimpia que más duele a Costa Rica

El aficionado está preocupado porque Jorge Álvarez no estará: “Yo he hablado muy bien de Jorge siempre, ustedes me han escuchado, es un jugador importante, pero el que lo va a sustituir va a ser importante también. Ya está el equipo confirmado para el jueves, así que que se quede tranquilo la hinchada, que los jugadores que vayan a entrar van a dejar todo, como han dejado siempre los muchachos. Por supuesto, la jerarquía de Yustin, por algo son jugadores de selección, de Jorge, pero ahí está el desafío de los que vayan a entrar, de mostrar por qué están en Olimpia, y no tengo duda de que, en el trabajo que hemos tenido en estos diez meses, los jugadores que entren van a hacer lo imposible por simular su ausencia, por más que sea difícil, pero que se queden tranquilos y vengan a alentar. Que los jugadores se van a brindar lo que les toque del todo dentro del campo para conseguir la ansiada final, que es lo que queremos todos”.

Publicidad

Publicidad

Olimpia enfrenta el jueves a la Liga Deportiva Alajuelense en las semifinales de vuelta de la Copa Centroamericana. El global está 1-1 y el partido se jugará a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés.