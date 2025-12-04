La Liga Deportiva Alajuelense consiguió finalmente el tricampeonato de la Copa Centroamericana. Los dirigidos por Machillo Ramírez se impusieron en los penales tras haber igualado 2-2 en el marcador global y derrotaron a Xelajú como visitantes.

Con esta conquista, la Liga se consagra como el único equipo de Centroamérica en levantar un tricampeonato internacional. En la Concacaf, es el tercero en lograrlo. Antes, Cruz Azul y Monterrey fueron tricampeones de la Copa de Campeones Concacaf.

La estadística que pone a Alajuelense por encima de Saprissa en Centroamérica

Según la información de ESPN Centroamérica, Alajuelense se sube a la cima como el equipo que más veces fue campeón a nivel regional. “Alajuelense no solo fue el primer TRICAMPEÓN internacional de un equipo centroamericano, también se convirtió en el MAYOR GANADOR de los torneos regionales a lo largo de su historia, desplazando a su máximo rival, Saprissa“, comunicó ESPN.

En esta estadística están incluidos los siguientes campeonatos avalados y organizados por Concacaf: Copa Fraternidad, Grandes de Centroamérica, Uncaf, Liga Concacaf y Copa Centroamericana. El medio mencionado omite el Torneo Centroamericano de la Concacaf.

Si incluimos en la estadística total este último torneo que se utilizaba para clasificar equipos de la región a la Copa de Campeones, los números serían diferentes. Saprissa lo alzó en cinco oportunidades, mientras que Alajuelense en dos ocasiones.

Los títulos totales a nivel internacional de Saprissa y Alajuelense

Teniendo en cuenta este último detalle, Saprissa tiene 11 títulos de la región centroamericana, mientras que Alajuelense tiene 9. Luego, hay que sumarle las Copa de Campeones Concacaf. El Monstruo ganó tres, mientras que los Manudos dos. En el total de internacionales, la S tiene 14 contra 11 del León.

