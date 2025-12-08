Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Ya es oficial: Olimpia y Motagua reciben la noticia que tanto estaban esperando en Honduras

La Liga Nacional de Honduras entra en su fase de triangular para definir al nuevo campeón en el Apertura 2025.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Olimpia y Motagua son candidatos a quedarse con el torneo de la Liga Nacional de Honduras.
Olimpia y Motagua son candidatos a quedarse con el torneo de la Liga Nacional de Honduras.

Con el fin de las vueltas regulares, se conocieron los seis equipos clasificados a las triangulares que van a defnir al nuevo campeón. Sector A y B fueron definidos y nos encontramos que Olimpia se enfrenta a Motagua.

El Grupo A quedó conformado por Olimpia, Motagua y Real España, mientras que el B por Marathón, Olancho y Plantese.

“Dejó más hundido”: Pedro Troglio recibe la peor indirecta desde Honduras, esta fue la leyenda que lo destrozó

ver también

“Dejó más hundido”: Pedro Troglio recibe la peor indirecta desde Honduras, esta fue la leyenda que lo destrozó

La noticia que Olimpia y Motagua esperaban

Ya con eso dicho, se hizo oficial el calendario, donde Olimpia arranca todo el miércoles 10 de diciembre ante Real España de visita.

Motagua va a descansar y Real España será rival, pero hasta la jornada 2 de la triangular.

El Clásico se dará en la jornada 3 cuando Motagua enfrente a Olimpia, este es uno de los cruces más esperados por al afición.

Así quedó el calendario camino al título

Jornada 1

  • Real España vs Olimpia, Estadio Morazán de San Pedro Sula, miércoles 10 de diciembre a las 7:00 pm
  • Olancho vs Marathón, Estadio Juan Ramón Breve de Juticalpa, jueves 11 de diciembre a las 7:00 pm
Publicidad

Jornada 2

  • Motagua vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 13 de diciembre a las 7:00 pm
  • Platense vs Olancho FC, Estadio Excelsior de Puerto Cortés, domingo 14 de diciembre a las 3:00 pm
Publicidad

Jornada 3

  • Olimpia vs Motagua, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, miércoles 17 de diciembre a las 7:30 pm
  • Marathón vs Platense, Estadio Morazán de San Pedro Sula, jueves 18 de diciembre a las 7:30 pm
Publicidad
Brayan Moya se olvida de Real España y Jeaustin Campos: los dólares que generó y ya se coronó campeón junto a otro hondureño en este club

ver también

Brayan Moya se olvida de Real España y Jeaustin Campos: los dólares que generó y ya se coronó campeón junto a otro hondureño en este club

Jornada 4

  • Motagua vs Olimpia, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm
  • Platense vs Marathón, Estadio Excelsior de Puerto Cortés, domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm
Publicidad

Jornada 5

  • Real España vs Motagua, Estadio Morazán de San Pedro Sula, miércoles 24 de diciembre a las 7:00 pm
  • Olancho vs Platense, Estadio Morazán de San Pedro Sula, jueves 25 de diciembre a las 7:00 pm
Publicidad

Jornada 6

  • Olimpia vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 27 de diciembre a las 7:00 pm
  • Marathón vs Olancho FC, Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm
Publicidad
Tweet placeholder

Formato de juego:

  • Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.
  • Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.
  • El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado.
  • El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo.
  • En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.
  • Final: Los ganadores de cada triangular se enfrentan en la gran final para determinar el campeón.
Publicidad

En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden:

PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares.

Publicidad

SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares.

TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes bus-criterios en orden:

Publicidad
  1. Mayor número de goles anotados en la Fase 2: Triangulares.
  2. Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (considerando todas las fases).
  3. Mayor diferencia de goles en la serie particular (considerando todas las fases).
  4. Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular (considerando todas las fases).
  5. Fair Play: Menor cantidad de puntos acumulados por tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la serie particular (considerando todas las fases), según los siguientes parámetros:
    Tarjeta amarilla: 1 punto.
    Tarjeta roja: 2 puntos.
  6. Sorteo realizado por la Liga Nacional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia y Marathón encabezan los grupos: así se jugarán los triangulares del Apertura 2025
Honduras

Olimpia y Marathón encabezan los grupos: así se jugarán los triangulares del Apertura 2025

Jugó en Motagua y la Selección de Honduras, sufrió un derrame por sus adicciones y se convirtió en pastor
Honduras

Jugó en Motagua y la Selección de Honduras, sufrió un derrame por sus adicciones y se convirtió en pastor

No jugará más con Motagua: Javier López recibe una mala noticia que le puede costar el campeonato
Honduras

No jugará más con Motagua: Javier López recibe una mala noticia que le puede costar el campeonato

Confirman la noticia que tanto molesta a la afición de Comunicaciones
Guatemala

Confirman la noticia que tanto molesta a la afición de Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo