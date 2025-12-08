Ya es oficial: Olimpia y Motagua reciben la noticia que tanto estaban esperando en Honduras

Con el fin de las vueltas regulares, se conocieron los seis equipos clasificados a las triangulares que van a defnir al nuevo campeón. Sector A y B fueron definidos y nos encontramos que Olimpia se enfrenta a Motagua.

El Grupo A quedó conformado por Olimpia, Motagua y Real España, mientras que el B por Marathón, Olancho y Plantese.

La noticia que Olimpia y Motagua esperaban

Ya con eso dicho, se hizo oficial el calendario, donde Olimpia arranca todo el miércoles 10 de diciembre ante Real España de visita.

Motagua va a descansar y Real España será rival, pero hasta la jornada 2 de la triangular.

El Clásico se dará en la jornada 3 cuando Motagua enfrente a Olimpia, este es uno de los cruces más esperados por al afición.

Así quedó el calendario camino al título

Jornada 1

Real España vs Olimpia, Estadio Morazán de San Pedro Sula, miércoles 10 de diciembre a las 7:00 pm

Olancho vs Marathón, Estadio Juan Ramón Breve de Juticalpa, jueves 11 de diciembre a las 7:00 pm

Jornada 2

Motagua vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 13 de diciembre a las 7:00 pm

Platense vs Olancho FC, Estadio Excelsior de Puerto Cortés, domingo 14 de diciembre a las 3:00 pm

Jornada 3

Olimpia vs Motagua, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, miércoles 17 de diciembre a las 7:30 pm

Marathón vs Platense, Estadio Morazán de San Pedro Sula, jueves 18 de diciembre a las 7:30 pm

Jornada 4

Motagua vs Olimpia, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm

Platense vs Marathón, Estadio Excelsior de Puerto Cortés, domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm

Jornada 5

Real España vs Motagua, Estadio Morazán de San Pedro Sula, miércoles 24 de diciembre a las 7:00 pm

Olancho vs Platense, Estadio Morazán de San Pedro Sula, jueves 25 de diciembre a las 7:00 pm

Jornada 6

Olimpia vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 27 de diciembre a las 7:00 pm

Marathón vs Olancho FC, Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm

Formato de juego:

Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.

Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.

El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado.

El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo.

En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.

Final: Los ganadores de cada triangular se enfrentan en la gran final para determinar el campeón.

En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden:

PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares.

SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares.

TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes bus-criterios en orden:

