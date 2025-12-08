Ya es oficial: Olimpia y Motagua reciben la noticia que tanto estaban esperando en Honduras

Con el fin de las vueltas regulares, se conocieron los seis equipos clasificados a las triangulares que van a defnir al nuevo campeón. Sector A y B fueron definidos y nos encontramos que Olimpia se enfrenta a Motagua.
El Grupo A quedó conformado por Olimpia, Motagua y Real España, mientras que el B por Marathón, Olancho y Plantese.
ver también
“Dejó más hundido”: Pedro Troglio recibe la peor indirecta desde Honduras, esta fue la leyenda que lo destrozó
La noticia que Olimpia y Motagua esperaban
Ya con eso dicho, se hizo oficial el calendario, donde Olimpia arranca todo el miércoles 10 de diciembre ante Real España de visita.
Motagua va a descansar y Real España será rival, pero hasta la jornada 2 de la triangular.
El Clásico se dará en la jornada 3 cuando Motagua enfrente a Olimpia, este es uno de los cruces más esperados por al afición.
Así quedó el calendario camino al título
Jornada 1
- Real España vs Olimpia, Estadio Morazán de San Pedro Sula, miércoles 10 de diciembre a las 7:00 pm
- Olancho vs Marathón, Estadio Juan Ramón Breve de Juticalpa, jueves 11 de diciembre a las 7:00 pm
Jornada 2
- Motagua vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 13 de diciembre a las 7:00 pm
- Platense vs Olancho FC, Estadio Excelsior de Puerto Cortés, domingo 14 de diciembre a las 3:00 pm
Jornada 3
- Olimpia vs Motagua, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, miércoles 17 de diciembre a las 7:30 pm
- Marathón vs Platense, Estadio Morazán de San Pedro Sula, jueves 18 de diciembre a las 7:30 pm
ver también
Brayan Moya se olvida de Real España y Jeaustin Campos: los dólares que generó y ya se coronó campeón junto a otro hondureño en este club
Jornada 4
- Motagua vs Olimpia, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm
- Platense vs Marathón, Estadio Excelsior de Puerto Cortés, domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm
Jornada 5
- Real España vs Motagua, Estadio Morazán de San Pedro Sula, miércoles 24 de diciembre a las 7:00 pm
- Olancho vs Platense, Estadio Morazán de San Pedro Sula, jueves 25 de diciembre a las 7:00 pm
Jornada 6
- Olimpia vs Real España, Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, sábado 27 de diciembre a las 7:00 pm
- Marathón vs Olancho FC, Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, domingo 21 de diciembre a las 3:00 pm
Formato de juego:
- Cada equipo disputará cuatro (4) partidos en total: dos (2) como local y dos (2) como visitante.
- Los partidos de la Fase 2 (triangulares) se programarán en la semana inmediatamente posterior a la finalización de las vueltas regulares.
- El Grupo A jugará sus partidos los días miércoles y sábado.
- El Grupo B jugará sus partidos los días jueves y domingo.
- En casos de fuerza mayor, se podrán modificar los días de las jornadas, salvo disposición en contrario.
- Final: Los ganadores de cada triangular se enfrentan en la gran final para determinar el campeón.
En caso de empate en puntos en la Fase 2: Triangulares del Grupo A o Grupo B, avanzará el equipo que cumpla con los siguientes criterios de desempate, aplicados en este orden:
PRIMERO: Si los equipos que ocuparon las posiciones 1 y 2 en la Fase 1: Vuelta regulares terminan empatados en puntos con los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, los primeros gozarán de un punto invisible o extra, lo que les otorgará el derecho a ser declarados ganadores de la Fase 2: Triangulares.
SEGUNDO: En caso de empate en la Fase 2: Triangulares entre los equipos que ocuparon las posiciones 3, 4, 5 o 6, avanzará el que obtenga la mejor diferencia de goles (goles anotados menos goles recibidos) en la Fase 2: Triangulares.
TERCERO: Si persiste el empate tras aplicar los criterios anteriores, se considerarán los siguientes bus-criterios en orden:
- Mayor número de goles anotados en la Fase 2: Triangulares.
- Mayor cantidad de puntos obtenidos en la serie particular (considerando todas las fases).
- Mayor diferencia de goles en la serie particular (considerando todas las fases).
- Mayor número de goles anotados como visitante en la serie particular (considerando todas las fases).
- Fair Play: Menor cantidad de puntos acumulados por tarjetas amarillas y rojas recibidas durante la serie particular (considerando todas las fases), según los siguientes parámetros:
Tarjeta amarilla: 1 punto.
Tarjeta roja: 2 puntos.
- Sorteo realizado por la Liga Nacional.