“Robo monumental”: Chepe Bomba lanza fuerte dardo a Alajuelense tras ganarle a Xelajú y hasta se acordó de Saprissa

José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, dio su punto de vista luego que la Liga Deportiva Alajuelense venciera a Xelajú MC en la gran final de la Copa Centroamericana 2025, pero para el panameño todo se dio de manera anómala y opina que los ticos fueron beneficiados.

Domínguez catalogó de “robo monumental” la victoria de los manudos, algo que para él se repite luego que ya lo hicieran contra Real Estelí y es por eso que su tricampeonato está manchado, además que los dirigidos por Amarini Villatoro fueron mejor futbolísticamente.

Además, también se acordó de Deportivo Saprissa y Herediano, al afirmar que los morados y florenses son más grandes que Alajuelense en Costa Rica, basándose en la cantidad de títulos que tiene cada club.

Estas fueron las palabras de Chepe Bomba.

“Había esperado mucho tiempo para hacer este video pero lamentablemente lo del hondureño Salgado, dándole en bandeja de plata la Copa Centroamericana a la Liga Deportiva Alajuelense que ayer y en toda la Copa solamente supieron defenderse”.

“Hablan de altura, de grandeza, de un triplete, de una triple corona y tricampeonato que está manchado, que está manchado desde que le ganaron un título a Real Estelí y ahora se mancha la pelota ante Xelajú”

“No sean descarados, no celebren ese tipo de logros, hay que erradicar este tipo de conductas arbitrales, que benefician a equipos que entre comillas y son supuestamente grandes”

“Robo monumental al Xelajú de Amarini Villatoro, que fue mucho mejor equipo que la Liga Deportiva Alajuelense y que deben aceptar que en Costa Rica no suben la loma. Que el único grande, bueno son dos, Saprissa y Herediano, el tercero ya sabemos como ganan y que artimañas utilizan”.