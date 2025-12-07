Thomas Christiansen se ilusiona: Panamá recibe la ayuda que nadie imaginaba para superar la fase de grupos del Mundial 2026

A la Selección de Panamá ya le despejaron todos los interrogantes sobre el Mundial 2026 que tan en vilo la tenían. Quedó sembrada en el Grupo L, junto a Croacia, Ghana e Inglaterra, y los dos primeros partidos los jugará en la misma sede: el BMO Field de Toronto, Canadá. El último, contra los ingleses, tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Thomas Christiansen habló con la prensa canalera sobre esta suerte de ventaja que tendrá la Marea Roja en el arranque de la cita máxima: “Creo que es muy importante para nosotros tener dos partidos en Toronto, un campo que ya conocemos (…). Los horarios son buenos, también por el calor. Tampoco es que nos vamos a encontrar con una temperatura asfixiante allá”, afirmó.

Sin embargo, en las últimas horas se reveló una noticia que, de concretarse, le dará un empujón anímico muy grande a Panamá en ambos juegos, los cuales pueden marcar la diferencia si saca buenos resultados, acercándola a los dieciseisavos de final.

Panamá recibe la ayuda que necesitaba para enfrentar a Ghana y Croacia en el Mundial 2026

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció a través de sus redes sociales que este lunes 8 de diciembre iniciará “el proceso de solicitar a las autoridades canadienses vuelos especiales a Toronto en las fechas de los partidos de nuestra Sele”.

Según detalló, en este momento “los cupos a Toronto son limitados, actualmente Canadá solo nos autoriza 1 vuelo diario y esos vuelos ya están casi llenos”. El objetivo es instar a que un mayor números de aficionados canaleros viaje a apoyar a la Marea Roja en el debut contra Ghana, programado para el 17 de junio a las 6:00 p.m., y el esperado encuentro con Croacia, que se jugará el 23 de junio, a la misma hora.

“Refuerzos” para el partido final ante Inglaterra

Copa Airlines anunció también que estará “programando vuelos adicionales a Nueva York, donde gracias al acuerdo de cielos abiertos con EE.UU. no necesitamos permisos especiales”. Esto con miras al duelo con Inglaterra que se celebrará a las 6:00 p.m. del 27 de junio.

El cruce con el combinado que dirige el alemán Thomas Tuchel no solo será histórico por el peso de medirse a estrellas como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka o Cole Palmer. También podría llegar a definir el futuro de Panamá en el Mundial 2026, si obtiene buenos resultados en las otras dos presentaciones.