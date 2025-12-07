“Son pocos…”: Ethan Barley revela la frase que Machillo Ramírez le soltó justo antes de su debut soñado en Alajuelense

La noche del sábado 6 de diciembre de 2025 quedará grabada para siempre en la memoria de Ethan Barley, quien con apenas 16 años vivió una experiencia que cualquier juvenil soñaría: debutó profesionalmente con Liga Deportiva Alajuelense y marcó su primer gol en primera división.

El joven delantero oriundo de Alajuela ingresó promediando el segundo tiempo, cuando la Liga vencía 1-0 a AD San Carlos en Ciudad Quesada, sustituyendo a Creichel Pérez.

Apenas unos minutos después, al 76’, aprovechó un grosero error del portero Alexandre Lezcano, que no logró contener un remate de John Paul Ruiz, para mostrar su instinto goleador y empujar el balón al fondo de la red. Su emoción, desbordada, la compartió con todos sus compañeros en la celebración.

¿Qué le dijo Machillo antes de saltar al campo?

Tras el encuentro, Barley (quien no fue el único debutante que presentó Óscar “Machillo” Ramírez en esta última jornada del Apertura 2025) se convirtió rápidamente en el centro de atención de los medios.

En conversación con Tigo Sports, el ariete de 1,81 metros reveló la frase exacta que le soltó el histórico DT antes de ingresar al campo, una sentencia que lo acompañó hasta el momento del gol: “(Me dijo) que aprovechara la oportunidad, porque son pocos los que aprovechan esto”,

El juvenil confesó también que había imaginado el momento durante la concentración: “Lo venía pensando con mi papá: ‘ojalá debutar con gol’. Y bueno… no lo esperé, pero gracias a Dios se nos dio”.

“Es algo que he venido luchando desde varios años… años de trabajo, sacrificio. Darle las gracias al profesor Óscar y a seguir trabajando para ganarme un puesto en el equipo”, aseguró Barley, que llegó al conjunto de Alajuela cuando tenía 9 años.