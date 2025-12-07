Olimpia y Marathón encabezan los grupos: así se jugarán los triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Las triangulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras quedaron completamente definidas tras la confirmación oficial de los grupos y el calendario inicial de competencia en el sorteo de este domingo.

Por ser los dos mejores de las vueltas regulares, Olimpia y Marathón encabezan las zonas A —a priori la más exigente— y B, respectivamente, por lo que parten con ligera ventaja deportiva para buscar el pase a la Gran Final.

¿Cómo quedaron los grupos tras el sorteo de los triangulares del Apertura 2025? Tal como establece el reglamento, los líderes de cada triangular serán los que avancen directamente a la Gran Final del torneo. En caso de empate en puntos, los cabezas de serie: Olimpia y Marathón, cuentan con el denominado “punto invisible”, que les otorga prioridad de clasificación por haber terminado la fase regular en lo más alto. Grupo A Olimpia

Motagua

Real España Jugará sus partidos los días miércoles (jornada 1) y sábado (jornada 2). Grupo B Marathón

Platense

Olancho Jugará sus partidos los días jueves (jornada 1) y domingo (jornada 2).

Si el resto de los equipos que no finalizaron en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones quedan empatados en puntos en la cima de las triangulares, el primer criterio de desempate que se utilizará es la diferencia de gol.

Olimpia, el gran beneficiado

Es importante mencionar que Olimpia, al haber ganador las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025 con 44 puntos de 60 posibles, cerrarán la Gran Final como local en caso de clasificar.

