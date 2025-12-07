Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Olimpia y Marathón encabezan los grupos: así se jugarán los triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras

Entérese cuándo se juegan los triangulares de la Liga Nacional de Honduras: fechas, formatos, equipos clasificados y más detalles.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Olimpia y Marathón encabezan los grupos: así se jugarán los triangulares de la Liga Nacional de Honduras.
© Olimpia y MarathónOlimpia y Marathón encabezan los grupos: así se jugarán los triangulares de la Liga Nacional de Honduras.

Las triangulares del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras quedaron completamente definidas tras la confirmación oficial de los grupos y el calendario inicial de competencia en el sorteo de este domingo.

Por ser los dos mejores de las vueltas regulares, Olimpia y Marathón encabezan las zonas A —a priori la más exigente— y B, respectivamente, por lo que parten con ligera ventaja deportiva para buscar el pase a la Gran Final.

Jugó en Motagua y la Selección de Honduras, sufrió un derrame por sus adicciones y hoy es pastor evangélico: “Hice un pacto con Dios”

ver también

Jugó en Motagua y la Selección de Honduras, sufrió un derrame por sus adicciones y hoy es pastor evangélico: “Hice un pacto con Dios”

¿Cómo quedaron los grupos tras el sorteo de los triangulares del Apertura 2025?

Tal como establece el reglamento, los líderes de cada triangular serán los que avancen directamente a la Gran Final del torneo. En caso de empate en puntos, los cabezas de serie: Olimpia y Marathón, cuentan con el denominado “punto invisible”, que les otorga prioridad de clasificación por haber terminado la fase regular en lo más alto.

Grupo A

  • Olimpia
  • Motagua
  • Real España

Jugará sus partidos los días miércoles (jornada 1) y sábado (jornada 2).

Grupo B

  • Marathón
  • Platense
  • Olancho

Jugará sus partidos los días jueves (jornada 1) y domingo (jornada 2).

Si el resto de los equipos que no finalizaron en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones quedan empatados en puntos en la cima de las triangulares, el primer criterio de desempate que se utilizará es la diferencia de gol.

Olimpia, el gran beneficiado

Es importante mencionar que Olimpia, al haber ganador las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025 con 44 puntos de 60 posibles, cerrarán la Gran Final como local en caso de clasificar.

(Foto: Liga Hondubet)

(Foto: Liga Hondubet)

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jugó en Motagua y la Selección de Honduras, sufrió un derrame por sus adicciones y se convirtió en pastor
Honduras

Jugó en Motagua y la Selección de Honduras, sufrió un derrame por sus adicciones y se convirtió en pastor

Toda Honduras impactada con lo que dijo Alexy Vega luego de la muerte de Orinson Amaya
Honduras

Toda Honduras impactada con lo que dijo Alexy Vega luego de la muerte de Orinson Amaya

Toda Honduras consternada con la petición que hacen a Olimpia, Motagua y Real España tras la muerte de Orinson Amaya
Honduras

Toda Honduras consternada con la petición que hacen a Olimpia, Motagua y Real España tras la muerte de Orinson Amaya

Jafet Soto lanza una polémica denuncia en Herediano
Costa Rica

Jafet Soto lanza una polémica denuncia en Herediano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo