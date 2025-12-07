Es tendencia:
Saprissa en vilo por Mariano Torres: Vladimir Quesada recibe la peor noticia sobre su capitán justo antes de las semifinales

Vladimir Quesada recibe la noticia más temida sobre Mariano Torres y Saprissa queda en jaque de cara a las semifinales del Apertura 2025.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Muy malas noticias en Tibás.
© Saprissa / X.Muy malas noticias en Tibás.

La fase regular del Torneo Apertura 2025 ya llegó a su fin para el Deportivo Saprissa, que cerró su participación con un amargo 0-0 en su visita a Sporting FC. El empate confirmó al Monstruo como escolta de Liga Deportiva Alajuelense, que terminó en lo más alto de la tabla.

Ahora, con el boleto a semifinales asegurado, Vladimir Quesada empieza a preparar los detalles de su plan para enfrentar al Club Sport Cartaginés o a Municipal Liberia (dependerá de lo que suceda este domingo en los duelos Cartaginés vs Liberia y Pérez Zeledón vs Herediano).

La noticia que golpea a Saprissa

A solo días del primer enfrentamiento de la serie que definirá al finalista, Saprissa recibió la peor noticia posible: Mariano Torres está en riesgo de perderse las semifinales.

La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien reportó en sus redes sociales:“Mariano Torres ha realizado diferenciado, no ha entrenado en los últimos días por una molestia. El 20 podría ser baja en las semifinales, depende de la evolución.”

De confirmarse la baja del capitán, sería un golpe durísimo para Quesada, que perdería a un titular indiscutible y al jugador más influyente del equipo en la temporada: Mariano suma 3 goles y 7 pases gol en el Apertura 2025, siendo el mayor asistidor del campeonato.

¿Qué tiene Mariano Torres?

El volante argentino de 38 años no se perdía un partido por problemas físicos (más allá de reducciones de carga) desde agosto, cuando una lesión en el tobillo lo dejó tres encuentros fuera de circulación.

Queda por verse si la molestia actual tiene relación con aquella que lo afectó hace cuatro meses o si se trata de un problema nuevo que amenaza con marginarlo en el peor momento posible para Saprissa.

